Балдини за бъдещето си в Италия: Това не е от значение за мен

Временният наставник на италианските национали Силвио Балдини настоя, че не мисли за поста старши треньор на „адзурите“ за нещо постоянно. Това заяви той пред медиите след победата на "скуадрата" с минималното 1:0 срещу Гърция в приятелския мач между двете селекции, които ще пропуснат предстоящия Мондиал 2026. Иначе това бе втора победа за италианците под ръководството на Балдини в контролите, след като миналата седмица победиха също с 1:0 Люксембург. И в двата случая наставникът използва предимно млади футболисти, а и победните попадения отбеляза Франческо Пио Еспозито. Общо 19 от 24 футболисти в групата за контролите бяха дебютанти.

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„Просто исках да бъда полезен. Не раздавах похвали просто така за мен е важно да си върша добре работата. За съжаление, във футбола хората бързо ти лепят етикети. Знам каква е стойността на тези играчи. Когато младите играчи разберат, че правилата са ресурс, а не наказание, те достигат нивото на зрялост, необходимо, за да се превърнат във важен отбор. Сега просто трябва да продължат да растат. Надявах се тази вечер да имаме и малко късмет, защото късметът е важен във всички аспекти на живота. Исках те да придобият увереност от този опит. Да имаш правила и правилен начин на живот не е наказание", каза Балдани.

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„Вярвам, че най-добрият отговор на тези етикети е това, което тези момчета показаха на терена. Аз не съм човек, появил се от нищото. Съдбата ме доведе тук, но пътят беше труден.“

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„Това не е от значение за мен. Просто исках да бъда полезен. Аз съм част от семейството на Италия. Водих тези мачове, защото исках моите играчи да бъдат оценени за това, което постигнаха с мен“, настоя той.

Италианската футболна федерация ще гласува за нов президент на 22 юни 2026 г. След тази дата ще бъде взето решение за новия селекционер на Италия. Балдини коментира и спечелването на Европейското първенство до 17 години от Италия след победа над Белгия с дузпи.

„Нашето семейство, Италия, е изградено върху определени принципи и всички наши младежки отбори постоянно се представят добре и печелят трофеи. Проблемът винаги е бил преходът от отбора до 21 години към мъжкия национален отбор. Вярвам, че след тези изяви тази стъпка вече е по-малка“, заключи той.

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