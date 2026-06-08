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Неста: Отглеждаме кокошки в клетки, загубихме идентичност

  • 8 юни 2026 | 15:01
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Бившият защитник и световен шампион по футбол от 2006 година Алесандро Неста смята, че националният отбор на Италия е загубил идентичността си и е "започнал да копира другите", а клубовете в страната "нямат интерес към младите играчи". "Адзурите" пропуснаха да се класират за трето поредно световно първенство, а според бившия бранител на Милан успешният състав от Мондиала в Германия отпреди две десетилетия е оставил празнина след себе си.

"След нас имаше празнина, никакви успехи освен Евро 2020. Бяхме част от невероятно поколение и ние също печелихме. Днес вече няма играчи като тези в нашия състав и очевидно това влияе на резултатите", заяви Алесандро Неста пред "Гадзета дело Спорт". Според него падението на италианския футбол се е случило заради загубата на идентичността и характерния стил на игра на тима.

"Няколко фактора допринесоха за това. Загубихме италианската си идентичност и започнахме да копираме другите, а в същото време клубовете вече нямат интерес към младите играчи. Трябва да се каже, че клубовете не получават никаква защита - те могат да инвестират в млади футболисти в продължение на години и те да им бъдат отнети. Ако наистина искаме да се фокусираме над юношеските академии, ще са нужни нови закони за защита. В допълнение към това играчите трябва да имат свобода на изразяване", добави Неста.

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"Днес има твърде много тактики. Дори на 12-13 години се говори за системи и формации, когато трябва да се развиват уменията и дрибъла. Днес, ще ме извините за израза, отглеждаме кокошки в клетки, всичките са еднакви, всички са добри в подаванията, но нямат креативност. Нещата са навързани. Има спад в интереса към националния отбор, защото не печели, а най-добрите играчи биват привлечени в другите първенства, а някога мечтата на всеки беше Серия А. Не успяхме да построим лига, която да стои на собствените си два крака. Ние сме разглезените деца на фамилии като Берлускони, Морати, Сенси. Оттогава не сме еволюирали, особено откъм стадиони и инфраструктура, за разлика от това, което се случва на други места", обясни Сандро Неста.

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Снимки: Imago

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