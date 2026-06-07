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Временният селекционер на Италия показа любопитен подход на тренировка

  • 7 юни 2026 | 10:10
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Временният селекционер на Италия показа любопитен подход на тренировка

Временният треньор на националния отбор на Италия Силвио Балдини предизвика внимание в навечерието на приятелския мач срещу Гърция. Селекционерът на тима до 21 години пое овакантената позиция за две срещи, след като Дженаро Гатузо подаде оставка след неуспешната квалификационна кампания за Световното първенство.

Балдини вече поднесе някои изненади за контролата срещу Люксембург, спечелена с 1:0 в сряда. А преди пътуването до Крит, 67-годишният специалист накара футболистите да носи превръзки за очи по време на тренировка. В профила на италианския национален отбор в социалната платформа Х бяха публикувани кадри от занимание, на което играчите са с по едно закрито око.

В същото време, Балдини видя някои позитиви от победата над Люксембург, която дойде благодарение на гол на Франческо Пио Еспозито. „Знаех, че тези момчета имат качества, но също така, че има рискове, тъй като много от тях бяха дебютанти. Имаше много италианци, които ни показаха колко много обичат националния отбор. Отборът създаде някои добри движения в атака, но е способен на много по-добро“, каза той пред RAI Sport.

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Средната възраст в селекцията на Балдини е 20 години и 6 месеца, а вратарят на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума е единственият играч, роден преди 2004-та.

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Снимки: Gettyimages

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