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Гърция 0:1 Италия, Еспозито изведе "адзурите" напред

  • 7 юни 2026 | 21:22
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Гърция 0:1 Италия, Еспозито изведе "адзурите" напред

Гърция и Италия играят при 0:1 в контрола.

Франческо Пио Еспозито (18') откри за "адзурите" през първата половина на откриващото полуврееме.

Срещата е в гръцкия град Хераклион и има изцяло приятелски характер, тъй като нито един от двата тима няма да играе на предстоящия Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Sportal.bg ви предлага да проследите двубоя в реално време.

Временният старши треньор на "адзурите" Силвио Балдини пусна сравнително експериментален състав, в който имаше предимно млади футболисти, като най-опитният бе стражът Джанлуиджи Донарума.

Гостите изглежда, че изненадаха своя съперник с голямото си желание в откриващите минути и "елините" прекалено лесно гурбиха топката в първите минути от срещата. Така в началните моменти след първия съдийски сигнал наказателното поле на южните ни съседи стана мишена за коварни центрирания, а в 10-ата минута футболистите от Ботуша стигнаха и до корнер.

В 13-тата минута Пизили отправи първия шут в срещата, който срещна тялото на гръцки бранител, а три минути по-късно и домакините имаха своя шанс чрез Дувакис, чийто удар попадна в ръцете на Донарума.

При втората си възможност "адзурите" не простиха на "елините" и поведоха в резултата. Ехатор отигра към Еспозито, който нямаше как да сбърка и отклони коженото кълбо право във вратата, пазена от Одисеас Влахадимос.

Към средата на полувремето най-сетне гърците направиха нещо като териториален натиск, но отново започнаха да губят топката прекалено лесно и не успяваха да стигнат до удар. Това можеше да се промени чак в 34-ата минута, когато Цолис реши да прекрати неплодотворните разигравания в италианската половина и центрира, но бе повече от лесно за Донарума да скози и да улови.

В 36-ата минута се случи леко спречкване, в което Аханор от Италия и Триантис от Гърция влязоха в противоречие след фал, но до картон не се стигна. След подновяването на играта пък Еспозито нанесе шут от воле и можеше да покачи.

Въпреки че бяха далеч по-качественият отбор на терена, италианците демонстрираха и известната неопитност на младия си състав поради което до края на полувремето се стигна до два жълти картона, които можеха и да бъдат избегнати. Те бяха за 21-годишния Лука Липания, както и за 18-годишния Онест Аханор, който като цяло бе сред най-активните за своите до почивката.

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