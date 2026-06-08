Завръщането на Манчини начело на Италия е просто формалност?

Множество източници, включително авторитетният журналист Джанлука Ди Марцио, твърдят, че Роберто Манчини се е превърнал в основният кандидат за нов селекционер на националния отбор на Италия, наследявайки Силвио Балдини. Според италианския трансферен експерт, завръщането на Манчини начело на „скуадра адзура“ е просто "формалност". 61-годишният Манчини вече води тима в периода между 2018 и 2023 г. Под негово ръководство отборът спечели Европейското първенство през 2021 г., но също така не успя да се класира за Световното първенство през следващата година.

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Дженаро Гатузо подаде оставка като треньор на „адзурите“ през март миналата година след провала в квалификациите за Мондиала. Той беше заменен от временния наставник Балдини, който води тима в приятелските срещи през юни срещу Люксембург и Гърция, спечелени с по 1:0. Балдини беше повишен от отбора до 21 години и ще се завърне на работа с „адзурините“ веднага щом бъде назначен нов треньор на първия отбор.

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Трансферният експерт Николо Скира също потвърждават, че Манчини е главният кандидат за позицията. Според Скира, Манчини ще подпише договор до 2030 г. със заплата от 2 милиона евро на година.

Манчини напусна „адзурите“ през 2023 г., за да поеме националния отбор на Саудитска Арабия, където остана начело едва една година. Той многократно е признавал, че напускането на италианския национален отбор е било грешка и е изразявал съжаление за това свое решение.

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