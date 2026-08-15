Нюкасъл договори бранител за 35 милиона

Нюкасъл постигна споразумение с Бенфика за трансфера на Амар Дедич. Според Фабрицио Романо “свраките” ще платят за босненския десен бек 35 милиона евро. От португалския клуб са искали 23-годишният футболист да остане на “Луж”, но самият играч категорично е настоял да премине на “Сейнт Джеймис Парк” и да работи с Матиас Яйсле. Двамата бяха заедно в РБ Залцбург.
Дедич вече е договорил и личните си условия с Нюкасъл, като се очаква да подпише договор до 2031 година.
През миналия сезон Дедич, който има седем мача за националния отбор на Босна и Херцеговина, изигра 46 двубоя за Бенфика във всички турнири. Той е основно десен бек, но има мачове и отляво, както и в центъра на отбраната, така че неговата универсалност, както и фактът, че Тино Лавраменто все още не е възстановен, са основните причини за форсиране на трансфера му на "Сейт Джеймсис Парк". Очаква се той да играе още в двубоя с Ливърпул след седмица.
Снимки: Imago