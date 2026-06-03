Люксембург 0:0 Италия, бивш защитник на ЦСКА е титуляр за домакините

Италия гостува на Люксембург в приятелски мач, който е първи за "скуадра адзура" след провала срещу Босна и Херцеговина в баражите за класиране на Световното първенство. Резултатът на "Стад дьо Люксембург" е 0:0.

Днес, както и срещу Гърция след няколко дни, италианците ще бъдат водени от временния селекционер Силвио Балдини. Бившият наставник на младежкия национален отбор зае мястото на Дженаро Гатузо, който напусна след фиаското в Зеница.

Балдини повика голям брой млади футболисти, които ще получат шанс да се докажат. От опитните в състава попадна единствено вратарят Джанлуиджи Донарума. Стражът на Манчестър Сити изведе отбора с капитанската лента. Другите, които вече имаха опит в националния отбор, бяха Франческо Пио Еспозито, Николо Пизили и Марко Палестра, но последният е сред резервите.

В защита Балдини гласува доверие на Костантино Фавазули от втородивизионния Катандзаро, Пиетро Комуцо, Фабио Киародия и Давиде Бартезаги. В средата на терена Пизили си партнираше с Шер Ндур и капитана на младежкия национален отбор Лука Липани, а в предни позиции стартираха Пио Еспозито, Луиджи Керубини и Лука Колеошо. Със средна възраст от 21 години и 354 дни това беше най-малдият състав на Италия от 1912 година.

Люксембург загуби всичките си мачове от световните квалификации, а от началото на календарната година изигра два плейофа срещу Малта за оставане в третата по сила дивизия в Лига на нациите. В тях тимът от Великото херцогство победи с 2:0 като гост и с 3:0 у дома.

Сред титулярите днес личеше името на бившия защитник на ЦСКА Мика Пинто. Сред резервите беше друг футболист, който е носил червената фланелка - Енес Махмутович. Най-сериозно внимание в състава на Джеф Щрасер предизвикваха Кристофър Мартинс от Спартак (Москва) и Данел Синани от Санкт Паули.

В първите минути италианците се настаниха в противниковата половина и стигнаха до няколко статични положения, но те не доведоха до заплаха за вратата на Антони Морис. Чак в 24-тата минута "адзурите" създадоха реален шанс за гол, но след изстрела с пета на Франческо Пио Еспозито топката излезе в аут.

В 28-ата минута Пио Еспозито отново се оказа в центъра на събитията. Нападателят на Интер опита красива задна ножица, но и този път не се наложи Морис да се намесва. Натискът на гостите се засилваше все повече. Поредният пропуск направи Пизили, но трябва да се отбележи, че таланът на Рома шутира от много малък ъгъл.

В 44-ата минута Колеошо беше изведен на чиста позиция, но прибърза с изстрела и за вратаря на Люксембург не представляваше проблем да спаси. Малко по-късно бранител на домакините блокира удар на Пио Еспозито и отскочилата топка стана лесна за Антони Морис.

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Снимки: Imago