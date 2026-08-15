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Кристъл Палас привлече крило, чийто трансфер в Интер се провали преди дни

  • 15 авг 2026 | 16:08
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Кристъл Палас привлече крило, чийто трансфер в Интер се провали преди дни

Английският Кристъл Палас обяви привличането на Анан Халаили от белгийския клуб Юнион Сен Жилоаз, седмици след като очакваният трансфер на израелското крило в италианския Интер се провали, тъй като италианците откриха проблеми по време на физическите му прегледи. Халаили издържа без проблеми тестовете при англичаните и подписа петгодишен договор, „подлежащ на международно одобрение“, съобщиха от клуба от Висшата лига на официалния си уебсайт. Британски медии твърдят, че сумата по сделката възлиза е 24.5 милиона евро.

Трансферът на футболиста в Кристъл Палас идва месец след като президентът на Интер Джузепе Марота заяви на пресконференция, че Анан Халаили не е получил медицинско разрешение да се присъедини, след като двете страни вече са се били споразумели.

Италия има много строго законодателство, защитаващо здравето на футболистите, като решенията се вземат от независим орган, а не от медицинския персонал на клуба. Трябва да се съобразим с това решение“, коментира Марота.

Халаили се развива в родния си клуб Макаби Хайфа, преди да премине в Юнион Сен Жилоаз през 2024-а. Той има 16 мача за националния тим на Израел.

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Снимки: Gettyimages

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