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Двама основни футболисти пропускат първия мач на Канада

  • 11 юни 2026 | 11:55
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Двама основни футболисти пропускат първия мач на Канада на световното първенство, на което страната е съорганизатор заедно със САЩ и Мексико. Капитанът Алфонсо Дейвис и съотборникът му от защитната линия Мойс Бомбито няма да бъдат на разположение на селекционера Джеси Марш за откриващия двубой в група "В" на турнира срещу Босна и Херцеговина в петък от 22:00 часа българско време в Торонто.

Дейвис, който реализира първия гол за Канада на футболен Мондиал при поражението с 1:4 от Хърватия в Катар през ноември 2022 година, получи травма на подколенното сухожилие в срещата-реванш на Байерн Мюнхен срещу Пари Сен Жермен (1:1) от полуфиналите на Шампионската лига през миналия месец, а Бомбито все още се възстановява от фрактура на крака. Той започна като титуляр в контролата срещу Узбекистан на 2 юни (2:0), но почувства болки и беше заменен след около 30 минути на терена, а след това не игра в следващата проверка срещу Ирландия (1:1) на 6 юни. Неговото участие на целия Мондиал е под въпрос.

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Полузащитникът Исмаел Коне остава под въпрос за двубоя в петък, след като пропусна последната тренировка на отбора поради треска.

Канада търси първа победа на световно първенство, след като загуби всичките си шест мача в груповите фази при единствените си участия досега на Мондиалите през 1986 и 2022 година. Другите два състава в група "В" Катар и Швейцария откриват кампанията си на 13 юни в 22:00 часа.

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