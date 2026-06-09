Канада извика заместник на контузения Марсело Флорес

Нападателят на Остин ФК Джейдън Нелсън бе извикан в националния отбор на Канада за Световното първенство за заместник на Марсело Флорес, който се контузи в края на май в мача на отбора си Тигрес Монтерей, съобщиха от федерацията на страната.

23-годишният Нелсън има 15 мача за Канада и бе част от разширения състав, който бе на лагер в Шарлът в края на май. Той дори участва в последните две контроли - срещу Узбекистан (2:0), когато вкара второто попадение, и с Република Ирландия (1:1). Той обаче не попадна в окончателния списък с 26 футболисти на селекционера Джеси Марш.

Марсело Флорес е скъсал кръстни връзки на дясното коляно на финала на Шампионската лига на Конкакаф на 31 май и е бил опериран на 5 юни.

Канада е един от домакините на Световното първенство, като започва участието си в турнира с мач срещу тима на Босна и Херцеговина в Група "B" на 12 май, а след това ще играе още срещу Катар и Швейцария.

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