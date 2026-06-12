Барбарец: Босна е аутсайдер срещу Канада, но ще играем с гордост, Джеко е на линия

В лагера на Босна и Херцеговина се определят като аутсайдери преди първия мач на национални отбор от група „B“ на световното първенство срещу домакина Канада в Торонто тази вечер от 22:00 часа. Старши треньорът Сергей Барбарец обаче е убеден, че селекцията на малката балканска страна ще играе с гордост при завръщането си на Мондиала за първи път от 12 години.

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Босненците ще се опитат да преминат груповата фаза този път, след като при дебюта си през 2014 г. в Бразилия постигнаха една победа, но не се класираха за директните елиминациите.

„Ние сме малка страна. Това е второто ни световно първенство и със сигурност сме нещо като аутсайдери в много от предстоящите мачове“, заяви Барбарец.

Въпреки че отборът е на 64-о място в световната ранглиста, треньорът е уверен в способностите на своите играчи да се представят добре на най-голямата футболна сцена. „Ако сте наясно с нашите резултати, мисля, че трябва просто да се възхитите на това, което сме постигнали.“, категоричен е специалистът.

Тимът на Босна и Херцеговина си осигури квотата на световното първенство, след като победи четирикратния шампион Италия в решаващ бараж след изпълнение на дузпи.

„Вече съм казвал, че обичам този двубоите между Давид и Голиат. Ние играем със сърце и това е нашето предимство“, категоричен е Барбарец.

Босненците са водени от 40-годишния нападател Един Джеко, за когото треньорът потвърди, че ще бъде в състава за мача тази вечер, след като се възстанови от контузия в рамото. Джеко е голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на страната с 73 попадения. „Един ще бъде с нас утре. Един ще играе, както обикновено“, обясни селекционерът.

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Специалистът очаква труден мач срещу тима на Канада, който също се стреми да достигне елиминациите за първи път, но е под допълнителен натиск – да търси първа победа на световно първенство и да играе пред собствена публика.

„Може би малко преувеличавам, но съм сигурен, че мачът ще бъде доста интензивен – това е характерно и за двата отбора. Искаме да дадем най-доброто от себе си пред целия свят. Искаме да бъдем отборът, който заслужава уважение, а това можем да постигнем само като покажем какво умеем на терена“, каза още Барбарец.

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Снимки: Imago