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  3. Култов Райън Рейнолдс изгледа историческия хикс на Канада

Култов Райън Рейнолдс изгледа историческия хикс на Канада

  • 13 юни 2026 | 00:22
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Райън Рейнолдс бе една от звездите, посетили откриването на Мондиал 2026 на канадска земя.

Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа
Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

В първия мач от турнира на територията на Канада “кленовите листа” записаха и историческо равенство 1:1 срещу Босна и Херцеговина за първата си точка на световни футболни финали.

И “кленовите листа” с впечатляващо откриване
И “кленовите листа” с впечатляващо откриване

Благодетелят на английския Рексъм, който има канадски корени, пък остана повече от доволен, а камерите уловиха бурната му радост при изравнителното попадение на Канада в 78-ата минута на двубоя, което бе отбелязано от Кайл Ларин.

Всички мачове от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в реално време с картина на bnt.sportal.bg.

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