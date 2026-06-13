Култов Райън Рейнолдс изгледа историческия хикс на Канада

Райън Рейнолдс бе една от звездите, посетили откриването на Мондиал 2026 на канадска земя.

Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

В първия мач от турнира на територията на Канада “кленовите листа” записаха и историческо равенство 1:1 срещу Босна и Херцеговина за първата си точка на световни футболни финали.

И “кленовите листа” с впечатляващо откриване

Благодетелят на английския Рексъм, който има канадски корени, пък остана повече от доволен, а камерите уловиха бурната му радост при изравнителното попадение на Канада в 78-ата минута на двубоя, което бе отбелязано от Кайл Ларин.

Всички мачове от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в реално време с картина на bnt.sportal.bg.

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