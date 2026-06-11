Джеко: Не съм най-младият, но все още мога да допринеса

Един Джеко се завръща на Световно първенство след 12 години на 40-годишна възраст, а капитанът на националния отбор на Босна и Херцеговина все още е жаден за успехи.

„Не бих си помислил, че все още ще играя на 40. Слушам тялото си и работя интензивно преди и след тренировка. Не съм най-младият и трябва да се грижа за краката и тялото си. Точно това правя“, заяви нападателят пред Sky TV преди първия мач на тима от Мондиал 2026 в петък срещу съдомакина Канада. Той е един от само тримата полеви играчи на турнира на 40 или повече години, като другите са Кристиано Роналдо от Португалия и Лука Модрич от Хърватия.

Bosnia-Herzegovina training is underway. Edin Dzeko has not been on the field to train with rest of the team. A little concerning. #FIFAWorldCup #CANBIH 🇨🇦🇧🇦 🎥: AvazTV pic.twitter.com/hmdIIsn7Td — Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 9, 2026

Джеко държи рекорда за най-много мачове за Босна и Херцеговина - 148 двубоя и 73 гола преди второто си Световно първенство. Дебютът му през 2014 година завърши с отпадане от груповата фаза след загуби на босненците от Аржентина и Нигерия и победа срещу Иран. Сега обаче ветеранът вярва, че „преминаването напред е възможно. Но за да постигнем това, трябва да дадем всичко от себе си. И трябва да сме здраво стъпили на земята.“ “Не съм най-младият, но все още мога да допринеса. Тук сме, за да постигаме добри резултати, а не да купонясваме или да сме на почивка“, увери ветеранът.

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Дали Джеко ще бъде в титулярния състав в петък ще бъде решено в кратък срок, тъй като в последните седмици той лекуваше контузия на рамото, която получи през март, когато Босна се класира за Мондиала с победа над Италия. Футболистът пропусна последните подготвителни мачове на състава срещу Северна Македония и Панама, но селекционерът Сергей Барбарес просто е щастлив, че Джеко изобщо е на разположение. „Когато той е тук, независимо в какво състояние се намира, струва цяло състояние. Понякога може да направи огромна разлика само с няколко думи. Момчетата го слушат. Това е важно“, обясни наскоро Барбарес.

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Снимки: Gettyimages