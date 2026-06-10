Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своята първа пресконференция за новия сезон. В 18:00 часа футболистите ще направят своята тренировка на "Герена".

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"Успях да си почина със семейството. Беше много важно да имам време с тях. Бях в постоянна връзка с хората в клуба. За мен това не е работа, а страст. Има няколко футболисти, които завършиха сезона с проблеми. Трябва да преценим състоянието им, това са - Стипе и Сангаре.



Новите попълнения трябва да покажат глад и да дават най-доброто от себе си, за да може да израства отбора. Трябва да се адаптират към динамиката на отбора. Надявам се от първия ден да им се получават добре нещата.



Целите са ясни. Всеки ден да тренираме възможно най-добре и да се борим за победа. Това са моите цели и тези на отбора. Няма да говоря за цели и класиране.

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Горе-долу половината година се прекарва на трансферния пазар. Трябва да се адаптираш, защото всичко е много динамично. Трябва да спомена, че работим всички заедно и комуникацията е добра. Всички, които се занимаваме с тези процеси, правим най-доброто за клуба. Ние трябва да приемем новото изискване и да процедираме по най-добрия начин. Трябва да се съобразим с тази наредба и да я изпълним. Ще разчитаме на този, който е най-подходящ за дадения мач.



В невероятна природна среда сме и хотелът е перфектен. Разполагаме с поне два терена, на които да работим и се надявам да са в добро състояние. Малко по-трудно е да намерим съперници за лагера в Правец, но и този проблем е решен и всичко е наред. Останах с много добри впечатления от това място. За мен това е идеалното място. Дори в Испания го пропоръчвам", заяви Веласкес.

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Снимки: Startphoto