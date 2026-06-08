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Черно море отрязал Левски за свой талант

  • 8 юни 2026 | 09:52
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Шампионът на България Левски е ударил на камък с една от трансферните си цели от България, пише „Мач Телеграф“. „Сините“ се бяха насочили към Берк Бейхан от Черно море като един от вариантите за млад играч до 23 години. От „Тича“ обаче са били категорични, че няма да го пуснат нито на „Герена“, нито в друг роден отбор. Поне не и в този момент.

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Причината е, че „моряците“ стягат отбор предимно със собствени кадри. И се очаква Берк да играе сериозна роля в него.

Информациите от „Герена“ гласяха, че лично Хулио Веласкес го е набелязал и смята, че ще му свърши работа в средата на терена. Сега обаче „сините“ са по петите на Мрезиг и още един халф от чужбина.

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