Веласкес дава пресконференция преди първата тренировка на Левски

Представителният отбор на Левски ще направи първата си тренировка от лятната подготовка за сезон 2026/27 на 10 юни, сряда, от 18:00 часа на стадион "Георги Аспарухов". Заниманието ще бъде открито за привърженици и медии.

Старши треньорът Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди старта на лятната подготовка на "сините". Брифингът ще се проведе в 15:00 часа в залата за пресконференции в Сектор В на "Герена".

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Традиционните медицински изследвания на футболистите са насрочени за 10 и 11 юни. На 14 юни, неделя, отборът пътува за Правец, където ще изиграе три контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер, който продължава до 30 юни, вторник.

19 юни – Академик (Свищов)

23 юни – Етър

27 юни – Ботев (Враца)

30 юни – Радник (Сурдулица, Сърбия)

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