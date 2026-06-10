Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Шампионът започва подготовка днес

Шампионът започва подготовка днес

  • 10 юни 2026 | 09:15
  • 1566
  • 2

Шампионът Левски започва подготовка за новия сезон днес. Хулио Веласкес ще събере играчите за първа тренировка в 18:00 часа. Три часа по-рано - в 15:00 испанецът ще застане пред медиите по време на пресконференция, посветена на началото на подготовката за новия сезон в efbet Лига и участието в евротурнирите.

Столично дерби в първия кръг! Левски срещу "драконите" на "Герена"
Столично дерби в първия кръг! Левски срещу "драконите" на "Герена"

На 14 юни отборът пътува за Правец, където ще изиграе три контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер, който продължава до 30 юни. На 19 юни Левски ще излезе в първата си проверка, като съперник ще бъде Академик (Свищов). На 23 юни "сините" излизат срещу Етър. На 27 юни съперник на Левски ще бъде Ботев (Враца), а противник на „сините“ в последната лятна контрола – на 30 юни, вторник ще бъде сръбският Радник (Сурдулица). Двубоят ще се играе на стадион „Георги Аспарухов“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Женският национален отбор по футбол отстъпи на Хърватия в последния мач от световните квалификации

Женският национален отбор по футбол отстъпи на Хърватия в последния мач от световните квалификации

  • 10 юни 2026 | 03:11
  • 4489
  • 1
Вихрен взе юноша на Септември (София)

Вихрен взе юноша на Септември (София)

  • 9 юни 2026 | 20:26
  • 1805
  • 0
16-годишен талант подписа първи професионален договор с Етър

16-годишен талант подписа първи професионален договор с Етър

  • 9 юни 2026 | 18:45
  • 2367
  • 2
Спартак (Варна) обяви ново партньорство - "соколите" сменят доставчика на екипировка за новия сезон

Спартак (Варна) обяви ново партньорство - "соколите" сменят доставчика на екипировка за новия сезон

  • 9 юни 2026 | 18:32
  • 3225
  • 2
От Ботев (Пд) съобщиха колко са продадените абонаментни карти досега

От Ботев (Пд) съобщиха колко са продадените абонаментни карти досега

  • 9 юни 2026 | 18:29
  • 1461
  • 7
Преслав Боруков приключи с Маритимо

Преслав Боруков приключи с Маритимо

  • 9 юни 2026 | 17:04
  • 2518
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 871
  • 6
България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

  • 10 юни 2026 | 07:15
  • 7143
  • 9
Александър Гавалюгов пред Sportal.bg: Искам България да бъде уважавана баскетболна нация и да играе на големи форуми

Александър Гавалюгов пред Sportal.bg: Искам България да бъде уважавана баскетболна нация и да играе на големи форуми

  • 10 юни 2026 | 08:41
  • 1366
  • 1
Ще вдигнат ли титлата Везенков и Олимпиакос или ПАО ще се върне в играта?

Ще вдигнат ли титлата Везенков и Олимпиакос или ПАО ще се върне в играта?

  • 10 юни 2026 | 07:40
  • 3112
  • 2
(Не)гостоприемното Световно първенство

(Не)гостоприемното Световно първенство

  • 10 юни 2026 | 04:28
  • 13034
  • 28