Шампионът започва подготовка днес

Шампионът Левски започва подготовка за новия сезон днес. Хулио Веласкес ще събере играчите за първа тренировка в 18:00 часа. Три часа по-рано - в 15:00 испанецът ще застане пред медиите по време на пресконференция, посветена на началото на подготовката за новия сезон в efbet Лига и участието в евротурнирите.

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На 14 юни отборът пътува за Правец, където ще изиграе три контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер, който продължава до 30 юни. На 19 юни Левски ще излезе в първата си проверка, като съперник ще бъде Академик (Свищов). На 23 юни "сините" излизат срещу Етър. На 27 юни съперник на Левски ще бъде Ботев (Враца), а противник на „сините“ в последната лятна контрола – на 30 юни, вторник ще бъде сръбският Радник (Сурдулица). Двубоят ще се играе на стадион „Георги Аспарухов“.

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