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  3. Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
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Наставникът на Левски Хулио Веласкес коментира слуховете в Италия, че е един от фаворитите за нов треньор на Сампдория. Испанецът в прав текст заяви, че иска да е там, където е щастлив - на "Герена".

“Винаги обичам да се отнасям към тези коментари и новини по най-нормален начин. Не обръщам никакво внимание на такива слухове и коментари. Това за мен е нормално. В крайна сметка това е част от средата, в която се намираме. На мен ми е ясно, че се намирам на мястото, на което искам да бъда. Където съм щастлив и доволен. От тук насетне фокусът ми е към предстоящия сезон", каза Веласкес.

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