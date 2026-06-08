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Билал Бари помага на Левски за трансфера на Мрезиг

  • 8 юни 2026 | 09:26
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Бившият нападател на Левски Билал Бари продължава да бъде изключително полезен за „сините“. Според запознати, именно той ще докара на „Герена“ Хусем Мрезиг, пише “Мач Телеграф”. Националът на Алжир е новата основна трансферна цел на шампионите. Той бе избран от феновете на досегашния си тим Динамо Махачкала за футболист номер 1 на изминалия сезон в елита на Русия.

Трансферът се пече! Мрезиг последва Левски в социалните мрежи
Трансферът се пече! Мрезиг последва Левски в социалните мрежи

Самият Мрезиг намигна за това, което предстои. Алжирецът започна да следи Левски в социалните мрежи. Иначе сред приятелите му е Акрам Бурас, с когото са играли заедно в Белуиздад. Самият Бурас дойде на „Герена“ със съдействието на Билал Бари. По-късно пък Бари помогна на „сините“ да реализират продажбата на Марин Петков в Ал Таавун. В петък Билал му благодари чрез социалните си мрежи за попадението, което вкара при 2:2 с Молдова.

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