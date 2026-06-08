Билал Бари помага на Левски за трансфера на Мрезиг

Бившият нападател на Левски Билал Бари продължава да бъде изключително полезен за „сините“. Според запознати, именно той ще докара на „Герена“ Хусем Мрезиг, пише “Мач Телеграф”. Националът на Алжир е новата основна трансферна цел на шампионите. Той бе избран от феновете на досегашния си тим Динамо Махачкала за футболист номер 1 на изминалия сезон в елита на Русия.
Трансферът се пече! Мрезиг последва Левски в социалните мрежи
Самият Мрезиг намигна за това, което предстои. Алжирецът започна да следи Левски в социалните мрежи. Иначе сред приятелите му е Акрам Бурас, с когото са играли заедно в Белуиздад. Самият Бурас дойде на „Герена“ със съдействието на Билал Бари. По-късно пък Бари помогна на „сините“ да реализират продажбата на Марин Петков в Ал Таавун. В петък Билал му благодари чрез социалните си мрежи за попадението, което вкара при 2:2 с Молдова.