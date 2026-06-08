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Боримиров: Длъжни сме да затвърждаваме това, което постигнахме

  • 8 юни 2026 | 20:04
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Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори след жребия за новия сезон. Той коментира и селекцията на отбора, като отбеляза, че в клуба се стремят да привлекат всички набелязани играчи за старта на подготовката.

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"Мисля, че за нас жребият е добър. Ако искаш отново да си шампион, трябва да побеждаваш във всеки мач. Длъжни сме да затвърждаваме това, което постигнахме. Най-добре ще е да има 10 отбора, защото ще има повече качествен футбол и повече пари от телевизионни права. 

Започваме срещу Дунав у дома, но е много важно как ще се подготвим и да нямаме контузени футболисти. 

Стремим се за подготовката това, което сме си набелязали като футболисти, да ги привлечем. Колкото по-рано сме всички заедно, толкова по-добре. Мисля, че няма да ни затрудни правилото за млад футболист", заяви Боримиров. 

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Снимки: Борислав Трошев

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