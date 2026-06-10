Левски не се отказва от Лукас Вентура

Левски ще продължи да натиска и да преследва Лукас Вентура, съобщава "Мач Телеграф". Нищо, че успоредно с това се водят преговори с още един халф – Хусем Мрезиг. Причината е, че от Израел дойдоха новини, че положението може да се обърне и от Апоел Беер Шева все пак да приемат оферта от "Герена". За целта обаче "сините" трябва да пратят подобрен вариант на предложението си, след като първото бе отхвърлено.

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Медиите в Израел дадоха знак, че Вентура е обявил, че иска трансфер и ще разговаря с шефовете за бъдещето си, след като се завърне от лятната ваканция. Лукас е на 28 години и искал да се пробва в друго първенство, а от Апоел били склонни вече да се разделят с него. Той не бил сред най-добре платените чужденци в местната лига, което също било повод да си тръгне.

"Лошото в този случай е, че една от двете страни ще загуби. От Апоел се надяваха да изкарат добри пари за него, но пък ги няма кандидатите, които търсят. Причината е, че никой не го е виждал в евротурнирите, където Апоел се проваля", твърдят от "Маарив". По иронията на съдбата именно Левски на два пъти препъна този тим в последните 2 години. Шефовете в Беер Шева вече се оглеждат за негов заместник.

"Добре е все пак, че сега Апоел няма да дели с друг клуб парите, които ще бъдат платени за него, защото откупи докрай правата му от Портимонензе", допълват в Израел.

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