Левски пусна абонаментните карти, очакванията са за рекордни продажби

Днес точно в 12:00 часа Левски официално стартира продажбата на абонаментните карти за новия сезон.
Ръководството на "сините" има сериозни основания за оптимизъм, като очакванията са за рекорден брой продадени карти. Мобилизацията сред привържениците е огромна, а социалните мрежи буквално врят и кипят в очакване на официалното обявяване на кампанията.
Еуфорията сред "сините" е продиктувана от спечелената титла за сезон 2025/2026, както и предстоящото участие на тима в квалификациите за Шампионска лига.
От тази година абонаментните карти не носят отстъпка в клубния магазин, а такива ще можете да получите с членската си карта.
Цените са както следва:
Сектор „А“, ВИП – 564,80 €
При подновяване -10% – 508,32 €
За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 282,40 €
За притежателите на Златна и членска карта -10% – 508,32 €
За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 536,56 €
Сектор „А“,Блок 1914 – 195,20 €
При подновяване -10% – 175,86 €
За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 97,60 €
За притежателите на Златна и членска карта -10% – 175,86 €
За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 185,44 €
Сектор „А“, Блокове 1 и 2 – 166,40 €
При подновяване -10% – 149,76 €
За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 83,20 €
За притежателите на Златна и членска карта -10% – 149,76 €
За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 158,08 €
Сектор „А“, Блокове 3 и 4 – 131,20 €
При подновяване -10% – 118,08 €
За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 65,60 €
За притежателите на Златна и членска карта -10% – 118,08 €
За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 124,64 €
Сектор „А“, Блокове 5 и 6 – 113,60 €
При подновяване -10% – 102,24 €
За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 56,80 €
За притежателите на Златна и членска карта -10% – 102,24 €
За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 107,92 €
Сектор „В“ – 97,60 €
При подновяване -10% – 87,84 €
За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 48,80 €
За притежателите на Златна и членска карта -10% – 87,84 €
За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 92,72 €
Сектор „Б“ – 72,00 €
При подновяване -10% – 64,80 €
За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 36,00 €
За притежателите на Златна и членска карта -10% – 64,80 €
За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 68,40 €
ВАЖНО! Местата на притежатели на абонаментни карти за сезон 2025/2026 ще се пазят до 21 юни включително. На 22 юни в 10:00 ако има неподновени карти местата ще бъдат пуснати в свободна продажба.
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