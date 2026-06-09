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Левски пусна абонаментните карти, очакванията са за рекордни продажби

  • 9 юни 2026 | 12:04
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Днес точно в 12:00 часа Левски официално стартира продажбата на абонаментните карти за новия сезон.

Ръководството на "сините" има сериозни основания за оптимизъм, като очакванията са за рекорден брой продадени карти. Мобилизацията сред привържениците е огромна, а социалните мрежи буквално врят и кипят в очакване на официалното обявяване на кампанията.

Еуфорията сред "сините" е продиктувана от спечелената титла за сезон 2025/2026, както и предстоящото участие на тима в квалификациите за Шампионска лига.

От тази година абонаментните карти не носят отстъпка в клубния магазин, а такива ще можете да получите с членската си карта.

Цените са както следва:

Сектор „А“, ВИП – 564,80 €

При подновяване -10% – 508,32 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 282,40 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 508,32 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 536,56 €

Сектор „А“,Блок 1914 – 195,20 €

При подновяване -10% – 175,86 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 97,60 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 175,86 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 185,44 €

Сектор „А“, Блокове 1 и 2 – 166,40 €

При подновяване -10% – 149,76 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 83,20 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 149,76 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 158,08 €

Сектор „А“, Блокове 3 и 4 – 131,20 €

При подновяване -10% – 118,08 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 65,60 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 118,08 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 124,64 €

Сектор „А“, Блокове 5 и 6 – 113,60 €

При подновяване -10% – 102,24 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 56,80 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 102,24 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 107,92 €

Сектор „В“ – 97,60 €

При подновяване -10% – 87,84 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 48,80 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 87,84 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 92,72 €

Сектор „Б“ – 72,00 €

При подновяване -10% – 64,80 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 36,00 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 64,80 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 68,40 €

ВАЖНО! Местата на притежатели на абонаментни карти за сезон 2025/2026 ще се пазят до 21 юни включително. На 22 юни в 10:00 ако има неподновени карти местата ще бъдат пуснати в свободна продажба.

Запазете своето място на стадион „Георги Аспарухов“, защото когато сме заедно няма сила на света, която да ни спре. Ела на стадиона, подкрепи шампиона!

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