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Томас Мюлер и съпругата му се разведоха

  • 9 юни 2026 | 05:57
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Томас Мюлер и съпругата му се разведоха

Бившият германски национал Томас Мюлер преминава през труден период извън терена. 36-годишният футболист на Ванкувър Уайткапс и неговата вече бивша съпруга Лиза се разделиха. Спекулации за проблеми в отношенията им се появяваха от няколко месеца.

Миналата година, когато Мюлер реши да приеме ново предизвикателство и се отправи към Канада, Лиза остана в Германия. Причината беше нейната собствена спортна кариера, тъй като от дълго време тя се занимава с конна езда на най-високо ниво.

„Решението да продължим кариерата си на два континента не беше лесно за нас“, заяви Лиза.

„Томас като спортист знае колко много живея за своя спорт. А аз като спортистка знам колко много той живее за своя“, заключи тя.

Фактът, че Лиза Мюлер не последва съпруга си в Канада, предизвика много спекулации в Германия. От няколко месеца се говореше за възможни проблеми в брака им.

Томас и Лиза Мюлер се женят през 2009 г., но общият им път в крайна сметка приключва. Раздялата беше потвърдена пред списание "Sport Bild" от адвоката на двойката Кристиан Шерц.

„Двойката се раздели по взаимно съгласие преди известно време. Няма да бъдат давани допълнителни изявления. Молим за уважение към личното пространство на нашите клиенти и въздържане от допълнителни въпроси“, заяви Шерц пред германските медии.

Томас Мюлер изигра 131 международни мача за германския национален отбор. През 2014 г. той спечели и световна титла. На Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико той няма да е на терена, а в ролята на телевизионен анализатор за германската телевизия MagentaTV.

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