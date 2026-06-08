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Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

  • 8 юни 2026 | 07:39
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Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

След доста драматичната Гран При на Монако керванът на Формула 1 се насочва директно към Барселона, където този уикенд ще се проведе седмият кръг за сезон 2026. Тук може да намерите програмата на предстоящите събития на пистата „Каталуния“, на която ще има още стартове във Формула 2, с участието на Никола Цолов, и Формула 3. Всички часове са в българско време. 

Петък (12 юни):
10:55 часа – Формула 3 тренировка
12:05 часа – Формула 2 тренировка
14:30 часа – Формула 1 първа тренировка
16:00 часа – Формула 3 квалификация
16:55 часа – Формула 2 квалификация
18:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (13 юни):
11:05 часа – Формула 3 спринт (21 обиколки)
13:30 часа – Формула 1 трета тренировка
15:15 часа – Формула 2 спринт (26 обиколки)
17:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (14 юни):
9:40 часа – Формула 3 основно състезание (25 обиколки)
12:25 часа – Формула 2 основно състезание (37 обиколки)
16:00 часа – Формула 1 състезание (66 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg

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