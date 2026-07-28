Ще има ли битка Алпин срещу Рейсинг Булс във Формула 1?

Директорът на Алпин - Стив Нилсен, смята, че битката на френския отбор за петото място във Формула 1 с Рейсинг Булс ще бъде определяща за сезона им.

След първата половина на сезона конкурентът им в средата на класирането при конструкторите Рейсинг Булс е пети с 66 точки, докато Алпин е шести с 5 точки по-малко. В състезанието за Голямата награда на Унгария двамата пилоти на френския тим - Пиер Гасли и Франко Колапинто, пропуснаха да вземат точки, докато Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад донесоха общо 5 за италианския отбор.

An under two seconds pit stop and the fastest of the season so far! 😱👏



The @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop in Hungary goes to Arvid Lindblad and Racing Bulls 👉 https://t.co/F2dWiQFMhc#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/wLbrAajGd9 — Formula 1 (@F1) July 27, 2026

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"Справяхме се добре в първите седем състезания. Имахме късмет няколко пъти, но винаги бяхме сред точките. Водим война с Рейсинг Булс по отношение на развитието на болидите. През цялото време чувам истории, че някои от другите отбори - Астън Мартин и Уилямс, също ще направят подобрения, така че ще видим. Има много дълъг път до края на сезона и ние няма да приемаме нищо за даденост", заяви Нилсен, цитиран от уебсайта на Формула 1.

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Неприятните новини за Алпин обаче са, че отборът на Ауди също драстично подобри представянето си в Будапеща, като и двете коли на германския конструктор завършиха пред Гасли и Колапинто на "Хунгароринг".

До края на сезона остават 11 старта, а френският тим вече сериозно надгради над представянето си през миналия сезон, когато завърши на последната десета позиция с едва 22 точки от също толкова състезания.

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Снимки: Gettyimages