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  3. Ще има ли битка Алпин срещу Рейсинг Булс във Формула 1?

Ще има ли битка Алпин срещу Рейсинг Булс във Формула 1?

  • 28 юли 2026 | 16:16
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Директорът на Алпин - Стив Нилсен, смята, че битката на френския отбор за петото място във Формула 1 с Рейсинг Булс ще бъде определяща за сезона им.

След първата половина на сезона конкурентът им в средата на класирането при конструкторите Рейсинг Булс е пети с 66 точки, докато Алпин е шести с 5 точки по-малко. В състезанието за Голямата награда на Унгария двамата пилоти на френския тим - Пиер Гасли и Франко Колапинто, пропуснаха да вземат точки, докато Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад донесоха общо 5 за италианския отбор.

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"Справяхме се добре в първите седем състезания. Имахме късмет няколко пъти, но винаги бяхме сред точките. Водим война с Рейсинг Булс по отношение на развитието на болидите. През цялото време чувам истории, че някои от другите отбори - Астън Мартин и Уилямс, също ще направят подобрения, така че ще видим. Има много дълъг път до края на сезона и ние няма да приемаме нищо за даденост", заяви Нилсен, цитиран от уебсайта на Формула 1.

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Неприятните новини за Алпин обаче са, че отборът на Ауди също драстично подобри представянето си в Будапеща, като и двете коли на германския конструктор завършиха пред Гасли и Колапинто на "Хунгароринг".

До края на сезона остават 11 старта, а френският тим вече сериозно надгради над представянето си през миналия сезон, когато завърши на последната десета позиция с едва 22 точки от също толкова състезания.

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Снимки: Gettyimages

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