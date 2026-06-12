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Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка в Барселона

  • 12 юни 2026 | 15:55
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Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка в Барселона

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел беше най-бърз в първата свободна тренировка за Гран При на Барселона днес, следван от Оскар Пиастри с Макларън и Шарл Леклер с Ферари.

В очакваната жега в ранния следобед Ръсел постигна най-бързата си обиколка за 1.16,363 минути и изпревари с 0,2 секунди Пиастри. Леклер остана на 0,520 секунди с колата на Ферари, която получи сериозни подобрения по аеродинамиката за този уикенд.

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Топ 5 допълниха Макс Верстапен с Ред Бул и Леонардо Форнароли, който смени за първата свободна тренировка световния шампион Ландо Норис в другата кола на Макларън.

Верстапен завърши на 0,684 секунди от Ръсел, а Бортолето – на 0,853, като той се класира най-напред от общо 7 новаци, които караха днес.

Ферари със сериозни промени в аеродинамиката за Барселона
Ферари със сериозни промени в аеродинамиката за Барселона

Паул Арон (Ауди) и Дино Беганович (Ферари) бяха другите двама новаци, които успяха да стигнат до топ 10 в класирането.

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Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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