Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка в Барселона

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел беше най-бърз в първата свободна тренировка за Гран При на Барселона днес, следван от Оскар Пиастри с Макларън и Шарл Леклер с Ферари.

В очакваната жега в ранния следобед Ръсел постигна най-бързата си обиколка за 1.16,363 минути и изпревари с 0,2 секунди Пиастри. Леклер остана на 0,520 секунди с колата на Ферари, която получи сериозни подобрения по аеродинамиката за този уикенд.

That's a wrap for FP1, here's the top three 👇



1️⃣ George

2️⃣ Oscar

3️⃣ Charles #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/upm6AmepNY — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

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Топ 5 допълниха Макс Верстапен с Ред Бул и Леонардо Форнароли, който смени за първата свободна тренировка световния шампион Ландо Норис в другата кола на Макларън.

Верстапен завърши на 0,684 секунди от Ръсел, а Бортолето – на 0,853, като той се класира най-напред от общо 7 новаци, които караха днес.

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Паул Арон (Ауди) и Дино Беганович (Ферари) бяха другите двама новаци, които успяха да стигнат до топ 10 в класирането.

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Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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Снимки: Gettyimages