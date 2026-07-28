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Кале Рованпера отива на рали "Финландия" с колата на навигатора си

  • 28 юли 2026 | 14:57
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Двукратният световен шампион Кале Рованпера ще се завърне зад волана на рали автомобил, след като бе потвърдено, че ще участва в демонстрации, част от програмата на рали „Финландия“ тази седмица. Макадамовото състезание е 10 кръг от сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC) и стартира в четвъртък.

Кале отново ще кара заедно със своя навигатор Йоне Халтунен, с когото спечели титлите си. Двамата ще стартират с рали автомобила на Халтунен – Тойота Корола GT АЕ86, като ще направят демонстрационни минавания на етапа „Харю“ в четвъртък и петък.

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Двамата спечелиха рали „Финландия“ миналата година, която се оказа последният сезон на Кале в WRC и все още не се знае как ще продължи кариерата на финландеца.

Рованпера ще седне зад волана в четвъртък, когато ще премине през откриващия етап на кръга от Световния рали шампионат. След това, в петък, 25-годишният пилот ще се премести на навигаторското място, а Халтунен ще поеме управлението.

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В изявление от рали „Финландия“ се казва: „Кале Рованпера и Йоне Халтунен се завръщат на легендарния етап „Харю“! Те ще преминат през отсечката с Тойота Корола GT АЕ86 на Йоне както в четвъртък, така и в петък.“

Присъствието на Рованпера идва, след като финландецът направи кратко посещение на рали „Естония“ преди две седмици, докато е бил на почивка в региона.

Рованпера изненада звездите на Тойота в Естония
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Това беше първата му визита на събитие от Световния рали шампионат, откакто прекрати участието си в сериите миналата година, предпочитайки да се насочи към пистовите състезания през 2026 г.

Въпреки че здравословен проблем принуди 25-годишния пилот да отложи плановете си да се състезава в японската Супер Формула този сезон, Рованпера следи отблизо Световния рали шампионат и действа като ментор на своя близък приятел и бивш съотборник в Тойота – Такамото Кацута.

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Миналия месец от Тойота обявиха, че Рованпера е възобновил физическите си тренировки и вече е в състояние да планира „поетапно завръщане към пилотирането“.

Целта е завръщане към състезателна дейност през 2027, а през миналия месец Рованпера отново седна зад волана на своя дрифт автомобил Тойота GR Супра.

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Снимки: Gettyimages

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