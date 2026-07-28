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Какво ще прави Карлос Сайнц по време на лятната пауза във Формула 1?

  • 28 юли 2026 | 15:29
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Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц сподели плановете си за лятната пауза във Формула 1, като обясни, че ще бъде на Балеарските острови със семейството си. Испанецът завърши на 18-о място, с две обиколки изоставане, на пистата „Хунгароринг“ в неделя, в състезание, спечелено от Ландо Норис от Макларън.

Гран При на Унгария за Сайнц беше допълнително усложнено от сблъсък с Оскар Пиастри, докато беше затварян с обиколка, което попречи на пилота на Макларън и доведе до 5-секундно наказание за Сайнц.

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31-годишният пилот влиза в лятната ваканция на 15-о място в шампионата на пилотите с шест точки, докато съотборникът му в Уилямс, Алекс Албън, е 16-и с пет точки. Базираният в Гроув отбор се свлече до девето място в класирането при конструкторите след Гран При на Унгария.

"Обикновено прекарвам лятото на Балеарските острови - обясни Карлос. - Прекарвам по-голямата част от времето в Майорка. Там е лятната къща на родителите ми. Цялото ми семейство прекарва там почти цял месец през лятото. Те са там, а аз съм с тях около две седмици, почивам си с хора, които обичам."

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"Понякога идват и моите приятели, тренирам с тях преди за отлетя за "Зандвоорт" - допълни Сайнц. - Също така обикалям с яхтата Ибиса, Менорка, посещавам приятелите ми, които живеят по островите. Правя това от 30 години и това е цялата ми програма за лятото."

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Снимки: Gettyimages

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