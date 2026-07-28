Какво ще прави Карлос Сайнц по време на лятната пауза във Формула 1?

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц сподели плановете си за лятната пауза във Формула 1, като обясни, че ще бъде на Балеарските острови със семейството си. Испанецът завърши на 18-о място, с две обиколки изоставане, на пистата „Хунгароринг“ в неделя, в състезание, спечелено от Ландо Норис от Макларън.
Гран При на Унгария за Сайнц беше допълнително усложнено от сблъсък с Оскар Пиастри, докато беше затварян с обиколка, което попречи на пилота на Макларън и доведе до 5-секундно наказание за Сайнц.
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31-годишният пилот влиза в лятната ваканция на 15-о място в шампионата на пилотите с шест точки, докато съотборникът му в Уилямс, Алекс Албън, е 16-и с пет точки. Базираният в Гроув отбор се свлече до девето място в класирането при конструкторите след Гран При на Унгария.
"Обикновено прекарвам лятото на Балеарските острови - обясни Карлос. - Прекарвам по-голямата част от времето в Майорка. Там е лятната къща на родителите ми. Цялото ми семейство прекарва там почти цял месец през лятото. Те са там, а аз съм с тях около две седмици, почивам си с хора, които обичам."
Защо Макларън отказа на Норис да спре преди Пиастри в бокса?
"Понякога идват и моите приятели, тренирам с тях преди за отлетя за "Зандвоорт" - допълни Сайнц. - Също така обикалям с яхтата Ибиса, Менорка, посещавам приятелите ми, които живеят по островите. Правя това от 30 години и това е цялата ми програма за лятото."
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Снимки: Gettyimages