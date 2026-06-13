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Джордж Ръсел грабна полпозишъна в Барселона след минимален успех срещу Хамилтън

  • 13 юни 2026 | 18:20
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Джордж Ръсел спечели своя трети полпозишън от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в квалификацията преди утрешната Гран При на Барселона.

Британският пилот на Мерцедес постигна резултат от 1:14.679 в своята втора летяща обиколка в рамките на Q3, за да изпревари с 0.064 секунди своя бивш съотборник и настоящ пилот на Ферари Люис Хамилтън, който ще стартира втори. Настоящият съекипник на Ръсел Андреа Кими Антонели остана трети с пасив от 0.319 и за първи път през 2026 година няма да започне състезание от първата редица на стартовата решетка.

Лидерът в генералното класиране ще подели втория ред със световния шампион Ландо Норис, който завърши на само 0.003 зад италианеца. Пилотите на Ред Бул Макс Верстапен и Исак Хаджар ще оформят третата редица пред миналогодишния победител в Барселона Оскар Пиастри, Лиам Лоусън, Нико Хюлкенберг и Шарл Леклер, които ще допълнят първите пет редици.

Леклер остана на 10-то място, след като катастрофира в самото началото на Q3, когато загуби контрол върху колата си в четвъртия завой в своята първа летяща обиколка. Това доведе до показване на червен флаг и спиране на сесията, а заради паузата реално само Верстапен и Пиастри имаха възможността да направят две обиколки в чисто нови гуми в рамките на Q3.

Първи извън топ 10 на стартовата решетка в Барселона ще бъде Арвид Линдблад, на когото не му достигнаха 0.082, за да се класира за финалните 13 минути на битката за полпозишъна и така британецът ще потегли от 11-то място. До него на шестия ред ще застане Габриел Бортолет, а зад тях на седмата редица ще се наредят съотборниците в Алпин Франко Колапинто и Пиер Гасли. Оливър Беарман и Карлос Сайнц бяха най-бавни в Q2 и двамата ще разделят осмия ред.

В края на Q1 Естебан Окон завърши на 0.192 зад заелия 16-то място Сайнц и напусна битката за полпозишъна още след първите ѝ 18 минути, а заедно с него елиминирани от квалификацията бяха още Алекс Албон, Серхио Перес, Валтери Ботас, Ланс Строл и Фернандо Алонсо. Така за втора поредна седмица и двамата пилоти на Кадилак победиха представителите на Астън Мартин в квалификация и ще стартират пред тях.

Състезанието за Гран При на Барселона, седми кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за 17:00 часа българско време утре и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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