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Пирели обяви гумите за “Зандвоорт”, “Монца” и Мадрид

  • 28 юли 2026 | 15:51
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Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели обяви моделите гуми, които ще предостави на отборите в следващите три състезателни уикенд след лятната пауза: на “Зандвоорт”, на “Монца” и в Мадрид.

В Нидерландия и Испания Пирели ще достави модели от “средата” на гамата - С2, С3 и С4, а на “Монца” - по-меките модели - С3, С4 и С5.

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Пирели достави същите модели на “Зандвоорт” и миналата година - писта със средно бързи и бавни завои, включително и два виража, където има сериозни вертикални и странични натоварвания върху пликовете. На тази писта колите трябва да имат сериозно аеродинамично притискане, като асфалтът осигурява сравнително ниско ниво на сцепление.

Преди няколко години “Монца” беше преасфалтирана, а бързото трасе изисква колите да са с аеро пакет за ниски нива на притискане. Там се губи най-много време при спиранията в бокса, затова и отборите винаги се опитват да изкарат състезанието само с една смяна на гуми. Ако обаче температурите на асфалта и въздуха са твърде високи, това може да се окаже трудна задача.

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В Мадрид състезанието ще е за Гран При на Испания, като изборът на гумите е направен въз основата на компютърни симулации, отчитащи това, че пистата има общо 22 различаващи си един от друг завои, там е и най-дългият вираж в календара, както и много изкачвания и спускания. От Пирели обясниха, че според тях, новата “Мадринг” ще е с характеристики, сходни с тези на традиционните писти “Силвърстоун” и “Спа”, като идеята е състезанието да бъде покрито с два бокса.

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Снимки: Gettyimages

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