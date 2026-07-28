Пирели обяви гумите за “Зандвоорт”, “Монца” и Мадрид

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели обяви моделите гуми, които ще предостави на отборите в следващите три състезателни уикенд след лятната пауза: на “Зандвоорт”, на “Монца” и в Мадрид.

В Нидерландия и Испания Пирели ще достави модели от “средата” на гамата - С2, С3 и С4, а на “Монца” - по-меките модели - С3, С4 и С5.

An under two seconds pit stop and the fastest of the season so far! 😱👏



The @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop in Hungary goes to Arvid Lindblad and Racing Bulls 👉 https://t.co/F2dWiQFMhc#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/wLbrAajGd9 — Formula 1 (@F1) July 27, 2026

Bild: Ред Бул предлага нов договор на Верстапен

Пирели достави същите модели на “Зандвоорт” и миналата година - писта със средно бързи и бавни завои, включително и два виража, където има сериозни вертикални и странични натоварвания върху пликовете. На тази писта колите трябва да имат сериозно аеродинамично притискане, като асфалтът осигурява сравнително ниско ниво на сцепление.

Преди няколко години “Монца” беше преасфалтирана, а бързото трасе изисква колите да са с аеро пакет за ниски нива на притискане. Там се губи най-много време при спиранията в бокса, затова и отборите винаги се опитват да изкарат състезанието само с една смяна на гуми. Ако обаче температурите на асфалта и въздуха са твърде високи, това може да се окаже трудна задача.

Защо Макларън отказа на Норис да спре преди Пиастри в бокса?

В Мадрид състезанието ще е за Гран При на Испания, като изборът на гумите е направен въз основата на компютърни симулации, отчитащи това, че пистата има общо 22 различаващи си един от друг завои, там е и най-дългият вираж в календара, както и много изкачвания и спускания. От Пирели обясниха, че според тях, новата “Мадринг” ще е с характеристики, сходни с тези на традиционните писти “Силвърстоун” и “Спа”, като идеята е състезанието да бъде покрито с два бокса.

В Мерцедес мислят кога да са наказанията за нови двигатели

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages