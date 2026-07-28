Смелата стратегия на Верстапен изненадала Ферари

Стратезите на Ред Бул шокираха своите съперници във Формула 1, както и собствения си отбор, с дръзко решение за дълъг стинт с меки гуми, което помогна на Верстапен да се качи на подиума в Гран при на Унгария. Дори Макс не беше убеден, че ще изкара до края с меките сликове, но сметките на тима се оказаха правилни.

Шефът на Ферари Фред Васьор призна, че отборът му е бил изненадан от 29-те обиколки на Верстапен с меки гуми, които донесоха второ място на Ред Бул в Гран при на Унгария. Директорът на тима Лоран Мекис пък похвали своя екип за „пикантното“ стратегическо решение.

Lando 🆚 Oscar



Battling off the line with impressive start reaction times on Hungary - with insights powered by @awscloud 📈#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Zg9Q1OKTY8 — Formula 1 (@F1) July 27, 2026

Bild: Ред Бул предлага нов договор на Верстапен

Верстапен си осигури второто място в Будапеща, въпреки че преживя поредния труден уикенд с болида на Ред Бул. В същото време и двамата пилоти на Ферари, Шарл Леклер и Люис Хамилтън, изпуснаха подиума за сметка на Кими Антонели, като не успяха да се възползват от скоростта на своите болиди SF-26.

Когато решението на Ферари Леклер и Хамилтън да започнат състезанието с меки гуми не им донесе предимство на старта, изглеждаше, че отборът сам се е поставил в трудна ситуация. Хамилтън влезе в бокса само след 13 обиколки, за да премине към твърди гуми, с които Ферари не се оказаха особено бързи, а Леклер го последва три обиколки по-късно.

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Спирането на Хамилтън предизвика реакция от страна на Верстапен, който не успя да избегне пресичането на стратегията му, но изящно изпреварване в първи завой възстанови позицията на пилота на Ред Бул. Слабото темпо с твърдите гуми обаче накара седемкратния световен шампион да влезе отново в бокса само след 17 обиколки, подготвяйки стратегия с три спирания, като Льоклер направи същото в 36-ата обиколка. Ключово беше, че и двата болида на Ферари бяха оборудвани с нов комплект твърди гуми, така че изненадата беше голяма, когато при второто спиране на Верстапен в 41-вата от 70 обиколки той премина към използвани меки гуми.

Изненадата на Ферари беше споделена и от самия нидерландец. „Има ли някакво доказателство около мен, че тези меки гуми ще издържат?“, попита той своя състезателен инженер.

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Когато спрелият на пистата Макларън на Оскар Пиастри предизвика виртуална кола за сигурност в 56 обиколка, Ферари взе сравнително лесното решение да извика Хамилтън за нов комплект меки гуми, отстъпвайки позиция на Верстапен, за когото се предполагаше, че също ще влезе в бокса.

Ред Бул обаче го остави на пистата, подготвяйки го за огромен стинт от 29 обиколки с меки гуми, който Верстапен изпълни до съвършенство, за да грабне второто място – резултат, надхвърлящ и най-смелите очаквания на Ред Бул след проблемен уикенд с болида RB22.

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„В бокса отборът ми сложи меки гуми, за което първоначално си помислих: „Това ще бъде дълъг стинт до края“, но успяхме да се справим - каза обърканият Верстапен. - Просто се чудех: „Как, по дяволите, се озовах тук?“. Бях шокиран, всъщност все още съм шокиран.“

В крайна сметка Хамилтън също изостана зад Антонели и изпусна подиума, като петсекундно наказание за превишена скорост в питлейна го прати на пето място зад Льоклер.

Директорът на Ред Бул Лоран Мекис похвали своя екип от стратези за смелото решение да оставят Верстапен на пистата.

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„Днес момчетата взеха няколко доста пикантни стратегически решения, включително това по време на виртуалната кола за сигурност - каза Мекис. - Но не само то, ако погледнете и по-ранния ход да не покрием Люис, когато той влезе рано в бокса. И както винаги, те винаги са прави. Така че, поздравления за екипа на стената на бокса, както и за целия екип в базата ни.“

„Като цяло, изпълнението на състезанието тук беше много, много силно. В началото на годината страдахме със стартовете си. Сега успяваме да правим прилични стартове, силни спирания в бокса и както винаги, много силна стратегия. Така че със сигурност съм много щастлив от начина, по който отборът работи в последните няколко състезания, тъй като се връща към стандарта, с който е известен.“

От друга страна, шефът на Ферари Фред Васьор призна, че отборът не е очаквал стинта на Верстапен от почти половин състезание с меки гуми.

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„Вярно е, че в края на състезанието мисля, че всички бяха изненадани, защото Макс направи около 37 обиколки с меки гуми - каза той. - Очаквахме животът им да е може би наполовина по-къс. С твърдите гуми беше много по-трудно, но това го откриваш твърде късно. Опитвахме се да пресечем стратегията му и в един момент това работеше, предвиждаш спирането в бокса и не можеш да реагираш. Беше изненадващо, но мисля, че беше изненадващо за всички.“

Васьор заяви, че решението да извика и двамата си пилоти по време на виртуалната кола за сигурност, предизвикана от Пиастри, е било повлияно от това колко добре се държат меките гуми на Верстапен, но това осъзнаване е дошло твърде късно, за да победят нидерландеца.

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„20 обиколки преди края осъзнахме, че меките гуми не са толкова зле, като видяхме серията на Макс - обясни французинът. - Решихме да преминем към меки, защото имахме най-старите твърди гуми на пистата.“

„Когато направиш слаб старт като нас, след това се опитваш да направиш „пресичане“, сменяш гумите много рано и трябва да взимаш решения преди останалите. Мисля, че ако трябваше да го направя отново, пак щях да направя същото – да се опитам да натисна с меките.“

В крайна сметка уикендът на Ферари можеше да изглежда много по-различно с по-чисто представяне в квалификацията и по-добро изпълнение в деня на състезанието, след като не успяха да се възползват от бързия си болид, за да се качат поне на подиума.

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Васьор обаче призна, че Норис е бил в собствена лига на борда на своя Макларън.

„Това, което е ясно, е, че Ландо беше много, много бърз, много повече от Оскар. Когато беше сам, той просто летеше - каза той. - Вероятно бяхме по-бързи от Оскар. Но е трудно да знаеш какво е темпото ти, когато нямаш чист въздух пред себе си. Не знам дали можехме да спечелим, или не, но мисля, че ако бяхме поставили Шарл на второ място на втори завой, това щеше да е различно състезание за нас.“

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Снимки: Gettyimages