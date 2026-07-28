Британските медии възхваляват победата на Ландо Норис в Унгария

Любовната афера на Макларън с Гран При на Унгария продължава, след като Ландо Норис донесе първата победа за отбора за сезона в Будапеща в неделя следобед. С подобрения по болида на пистата „Хунгароринг“, Норис превърна своя полпозишън в доминираща победа с 15 секунди преднина пред Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели.

Въпреки трудностите на Макларън да се конкурира с постоянството на съперниците си Ферари и Мерцедес досега през сезона, докато се опитват да разтълкуват максимално добре новите технически правила за 2026 , способностите на световния шампион Норис рядко са били подлагани на съмнение. Самият 26-годишен пилот вярва, че е в по-добра форма тази година, отколкото по време на шампионската си кампания през 2025 г.

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С тази победа, която е трета за Макларън на „Хунгароринг“ за последните три години, шансовете на Норис да защити титлата си са малки – 91 точки го делят от лидера Кими Антонели. Въпреки това, те не могат да бъдат напълно изключени, особено предвид историята на Макларън да въвежда ключови подобрения в средата на сезона.

Някои британски медии не изключват късен щурм на Норис в защита на титлата си от 2025 г. Ето как те реагираха на неговата върховна победа в Гран При на Унгария.

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В своето отразяване на Гран При на Унгария, вестник Телеграф заяви, че победата на Норис е „напомняне“ за останалите пилоти от Формула 1 колко добър може да бъде той, след като трябваше да остане встрани, докато сънародниците му Ръсел и Люис Хамилтън се борят с Антонели за шампионата.

„През по-голямата част от сезона Ландо Норис почти не беше фактор в битката за титлата. Близо осем месеца след спечелването на първата си титла, той трябваше да се справя с до голяма степен неконкурентоспособен и понякога ненадежден болид на Макларън.“

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„На Норис не му липсваха способности, а инструментите, с които да покаже таланта си. В Гран При на Унгария в неделя той разполагаше и с двете в изобилие, като щурмува към победа от полпозиция. Това беше напомняне за останалата част от Формула 1 на какво все още е способен.“

БиБиСи Спорт също отбелязва, че след като Макларън даде на Норис инструментите да се състезава начело, световният шампион показа на останалите пилоти от какво е направен. Медията похвали британеца и Макларън за „почти перфектната“ Гран При.

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„Това беше представяне, което чакахме дълго време, след трудното начало на сезона за действащия световен шампион и неговия отбор Макларън. Но когато Макларън най-накрая му предостави болид с ниво на представяне, с което той беше свикнал през последния сезон и половина, той се възползва максимално от него.“

„Докато Ферари, фаворитите преди състезанието, се провалиха и направиха, по думите на шефа на отбора Фредерик Васьор, „твърде много грешки“, Норис и Макларън бяха почти перфектни. Дори в контекста на звездния старт на сезона за Кими Антонели от Мерцедес, това беше една от най-впечатляващите и убедителни победи за сезона.“

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В своя анализ на събитията в Будапеща, вестник Гардиън похвали впечатляващото завръщане на Антонели от седма позиция, за да си осигури последното място на подиума в ситуация на „ограничаване на щетите“, като същевременно се възхити на епичната битка между Люис Хамилтън и Макс Верстапен.

Повечето похвали обаче с право отиват за Норис, за когото Гардиън вярва, че все още има шанс за титлата с Макларън.

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„И все пак следобедът наистина принадлежеше на Норис и имаше осезаемо усещане за облекчение и удоволствие, че той най-накрая свали товара от гърба си този сезон и че Макларън може би, да го кажем шепнешком, все още са играчи в тази битка за титлата.“

„Те имат да извървят дълъг път, не на последно място защото Антонели отново доказа, че е толкова неукротим в несгодите, колкото и всеки ветеран, но Норис все още ще вярва, че това далеч не е приключило.“

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Снимки: Imago