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Макларън се изравни с Мерцедес на върха в Барселона

  • 12 юни 2026 | 19:28
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Макларън се изравни с Мерцедес на върха в Барселона

Световният шампион Ландо Норис (Макларън) беше най-бърз във втората свободна тренировка за Гран При на Барселона днес, като завърши на 9 хилядни от секундата пред Джордж Ръсел с Мерцедес. Ръсел беше най-бърз в първата петъчна сесия.

Трети във втората тренировка завърши Оскар Пиастри с другата кола на Макларън, като австралиецът остана на 57 хилядни от Норис, който пропусна първата сесия, като в колата му седна Леонардо Форнароли.

Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка в Барселона
Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка в Барселона

Норис стигна до 1.15,426 минути при симулация на квалификация с меките сликове, а Ръсел и Пиастри се оказаха близо до него. Но световният шампион можеше да е и по-бърз, тъй като в този му тур колата му се изпързаля на два пъти и той трябваше да контрира, за да остане на правилната траектория.

Преди това със средно твърдите гуми най-бърз първо беше Пиастри, а след това Ръсел, като пилотите на Макларън и Мерцедес със средно твърдите постигнаха темпото на Макс Верстапен с меките сликове.

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Четвърти във втората тренировка завърши Шарл Леклер с Ферари, но на 0,373 секунди от Норис, като в Скудерията все още проучват ефекта от сериозния пакет нововъведения, които тимът използва този уикенд.

Лидерът в световния шампионат Андреа Кими Антонели (Мерцедес) остана пети, пред Верстапен. Италианецът завърши на 0,589 секунди от Норис, а Макс – на 0,895 секунди.

Ферари със сериозни промени в аеродинамиката за Барселона
Ферари със сериозни промени в аеродинамиката за Барселона

Антонели беше един от първите, които се насочиха към меките сликове, но колата му се оказа твърде нервна, след това се оплака от дълъг ход на педала на спирачката.

Люис Хамилтън остана девети, като той пък се оплака от загуба на скорост на правите заради челно съпротивление, което доведе до сериозни промени в настройките на аеродинамичните елементи на колата му, а в края на тренировката британецът докладва за сериозна деградация на гумите. Още няколко пилоти имаха такива оплаквания, което подсказва, че в неделя състезанието може и да не мине само с един бокс за смяна на гуми.

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Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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