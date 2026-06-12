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Катастрофа на японец остави Никола Цолов 6-и в квалификацията

  • 12 юни 2026 | 17:48
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Катастрофа на японец остави Никола Цолов 6-и в квалификацията

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов завърши шести в квалификацията в Барселона днес, като имаше възможност да направи само една бърза обиколка в сесията.

Първи и втори завършиха двамата пилоти на Инвикта Рафаел Камара и Джошуа Дюрксен, като това е втори пореден полпозишън за Камара. В средата на сесията Камара стана първият, който слезе под 1.25 минути за обиколка с 1.24,810 минути.

Никола Цолов стартира с 9-о време в Барселона
Никола Цолов стартира с 9-о време в Барселона

Преди това колоната се раздели на две групи, Никола и Камара останаха във втората, като Цолов оглави класирането с 1.25,222 минути, но след това Рафаел мина с 0,412 секунди пред него.

9 минути преди края на сесията всички пилоти излязоха на пистата за вторите си бързи обиколки, като последователно на второто място се изкачиха Рафаел Виягомес, Габриеле Мини, Алекс Дън и Джошуа Дюрксен.

Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд
Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

Секунди преди началото на втората бърза обиколка на Никола на последния завой от пистата излетя Ритомо Мията, завъртя се и стигна до предпазната стена и се удари в нея. Никола се прибра в бокса, а сесията беше спряна с червен флаг.

Квалификацията беше подновена 3:41 минути преди края, като Никола вече беше изместен до 6-ото място, но той, както и по-голямата част от пилотите избраха да останат в бокса в самия край. Няколко пилоти се пробваха, но не успяха да подобрят времената си, въпреки че условията не се промениха сериозно – температурата на пистата падна от 50 на 49 градуса, а тази на въздуха не се промени. Реално погледнато обаче най-вероятно една загряваща обиколка явно не е била достатъчна, за да бъдат подготвени гумите за атака. Точно преди да се откаже от втория си бърз тур Никола беше направил две подготвителни обиколки и извади лош късмет с Мията.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Imago

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