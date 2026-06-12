Никола Цолов стартира с 9-о време в Барселона

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов записа 9-о време в свободната тренировка в Барселона, с която започна петия кръг от сезон 2026 в шампионата.

Зрителите не видяха много екшън на пистата, тъй като в началото всички записаха по една инсталационна обиколка, а 19 минути преди края започнаха същинските бързи турове.

Nikola Tsolov sets the early pace! 🟣



1:27.136 is the time they're all chasing 💪#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/v2QtplIbHX — Formula 2 (@Formula2) June 12, 2026

Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

Най-бърз в тях се оказа Лорънс ван Хьопен с 1.26,776 минути, а малко преди това Никола записа 1.27,136 минути, като изпревари с 5 хилядни Алекс Дън. Първоначално Цолов беше първи, после втори, след това отиде 11-и, но двама пилоти пред него загубиха обиколките си и той мина 9-и.

🔴 RED FLAG 🔴



Noel Leon finds the gravel on the exit of Turn 3#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/FVYeejfFSO — Formula 2 (@Formula2) June 12, 2026

Но 12 минути преди края на сесията съотборникът на Никола в Кампос Ноел Леон излетя от трасето между завои 3 и 4 и колата му остана в зоната за сигурност. Мексиканецът загуби сцепление, прекрачи бордюрите, но не успя да си върне контрола над колата на широката асфалтова лента, която предхожда зоната за сигурност и излетя в чакъла.

Тренировката беше спряна с червен флаг и пилотите получиха възможност да се върнат на пистата 2 минути и 40 секунди преди края, тъй като маршалите имаха нужда от време, за да махнат колата на Леон, да изметат камъните от пистата и да се подготвят за подновяването на тренировката.

Никола започна бърза обиколка, записа едно излизане от очертанията на трасето и с четирите гуми в първи сектор и след това се отказа то тура си. Също така, никой друг не успя да подобри времето си и Ван Хьопен остана първи в тренировката.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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