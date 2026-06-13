Ръсел на върха, проблеми за Антонели преди квалификацията в Барселона

Джордж Ръсел оглави класирането в края на последната свободна тренировка преди квалификацията за Гран При на Барселона, а неговият съотборник Андреа Кими Антонели имаше проблеми с трафика.

В заключителните квалификационни обиколки с меките гуми Ръсел постигна 1:15.679, за да изпревари с 0.214 секунди миналогодишният победител в Барселона Оскар Пиастри, а тройката с пасив 0.243 оформи Шарл Леклер. В същото време Антонели остана едва седми на 0.821 зад своя съотборник, след като не успя да направи чиста летяща обиколка в края на финалния час за подготовка на „Каталуния“.

Първо на пътя на лидера в шампионата се оказа излизащият от бокса Ланс Строл, което принуди Антонели да се откаже от опита си още в първия завой. В неговата втора обиколка той застигна група от няколко коли в спирането за десетата крива, а присъствието на Оливър Беарман точно на върха на завоя не остави други избор на Антонели освен той да се откаже и от тази си обиколка. Впоследствие италианецът моментално се прибра в бокса и се върна на пистата, за да направи тренировъчен старт след нейния край.

Antonelli is frustrated by all the traffic on track 😖



He returns to the pits voicing his disapproval over the radio #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/Ttj1umI5LN — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Така той реално имаше само една чиста бърза обиколка в рамките на сесията, в която освен първите трима пред него се класираха още Ландо Норис, Люис Хамилтън и Макс Верстапен. Зад Антонели в топ 10 влязоха още Исак Хаджар, Нико Хюлкенберг и Арвид Линдблад.

Последната тренировка в Барселона беше спряна за няколко минути малко след нейната среда след инцидент на Валтери Ботас, който затъна в чакъла в зоната за сигурност на десетия завой. Причината финландският пилот на Кадилак да се озове там беше счупване на педала на спирачките на неговия автомобил, което не му позволи да спре за кривата и той реално се превърна в пътника в собствената си кола.

Квалификацията преди надпреварата за Гран При на Барселона, седми кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидена за 17:00 часа българско време по-късно днес.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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Снимки: Imago