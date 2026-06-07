Титуляр при Анчелоти притесни Бразилия в контролата с Египет

Десният бек на Бразилия Уесли напусна принудително терена още в 17-ата минута по време на снощната контрола срещу Египет (2:1), което постави под въпрос участието му на Мондиал 2026. Играчът на Рома се наложи като титуляр при селекционера Карло Анчелоти, който коментира състоянието му след края на мача.

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“Медицинският щаб ще му постави диагноза. Мисля, че това ще стане утре, като той ще премине изследвания. Става въпрос за мускулен проблем, като трябва да изчакаме диагнозата, за да имаме по-добра представа. При всички случаи, според мен той ще разполага с необходимото време за възстановяване и ще бъде с нас на Световното първенство. В противен случай, ще трябва да извикаме друг играч. Уесли е важен футболист, който играе на върха на възможностите си. В Италия той научи много за аспекти в играта, в които не беше толкова добър, като защитната фаза и пазенето. Надявам се, че не е нищо сериозно и че ще получи необходимото лечение, за да продължи с нас. Но няма да отричам, че имаме известни притеснения. Би било жалко, ако се окаже нещо сериозно”, заяви Анчелоти.

🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti on Wesley’s injury: “It’s a shame to lose Wesley. We have to wait for the tests now”.



“Eventually, we have good players to replace

him”. pic.twitter.com/MzYo2fxDUm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

Според бразилските медии Уесли се е разминал с мускулно разкъсване, а вместо това има самож разтежение. Ако се потвърди тази диагноза, това означава, че ще отсъства 10-15 дни. В такъв случай 22-годишният играч ще пропусне поне първия мач на “Селесао”, който е срещу Мароко в ранните часове на 13 юни. В отбора все още имат право да го заменят, като така може да се стигне до спешна повиквателна на Витиньо от Ботафого.

🚨 INJURY ALERT: Brazil may have suffered a HUGE World Cup blow. 🇧🇷💔



Right-back Wesley was forced off just 17 minutes into Brazil’s friendly against Egypt after suffering a right thigh injury and was seen in tears on the bench. 😢



Early reports suggest a muscle strain rather… pic.twitter.com/PRyEAvPrF0 — BrazilFCguru🇧🇷 (@BrazilTeamWJohn) June 7, 2026

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Снимки: Imago