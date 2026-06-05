Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Неймар пропуска контролата с Египет

Неймар пропуска контролата с Египет

  • 5 юни 2026 | 02:24
  • 135
  • 1
Неймар пропуска контролата с Египет

Неймар няма да бъде на разположение за последния приятелски мач на Селесао преди Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико срещу Египет.

34-годишният футболист на Сантос влоши физическото си състояние с поредица от контузии през този сезон и бразилската федерация потвърди, че той няма да бъде част от тима, който ще отпътува към Кливланд, а вместо това ще остане в тренировъчната база в Ню Джърси, за да продължи лечението на контузия в прасеца.

Именно заради това включването на Неймар в състава на Бразилия за Световното първенство от Карло Анчелоти беше една от най-обсъжданите теми, тъй като до последно имаше спекулации, че една от звездите няма да е с отбора си.

Бразилия е в Група “С” и започва участието си на Световното първенство срещу Мароко в Ню Джърси (13.6), а след това ще играе срещу Хаити (19.6) и Шотландия (24.6).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Иран загря за Мондиала с успех над Мали

Иран загря за Мондиала с успех над Мали

  • 4 юни 2026 | 23:25
  • 710
  • 0
Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

  • 5 юни 2026 | 00:13
  • 7759
  • 40
Испания подцени Ирак в първата си репетиция преди Мондиала

Испания подцени Ирак в първата си репетиция преди Мондиала

  • 4 юни 2026 | 23:55
  • 8571
  • 33
Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 21:42
  • 8860
  • 12
Десетима северноирландци се справиха с Гвинея след ранен гол, 19-годишен с гол и червен картон

Десетима северноирландци се справиха с Гвинея след ранен гол, 19-годишен с гол и червен картон

  • 4 юни 2026 | 21:22
  • 943
  • 0
Независимо от изказванията на Диоманде, Ливърпул започна преговори с РБ Лайпциг за него

Независимо от изказванията на Диоманде, Ливърпул започна преговори с РБ Лайпциг за него

  • 4 юни 2026 | 20:39
  • 4137
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

  • 4 юни 2026 | 23:54
  • 4661
  • 3
Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

  • 4 юни 2026 | 19:10
  • 13416
  • 67
Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 21:42
  • 8860
  • 12
Испания подцени Ирак в първата си репетиция преди Мондиала

Испания подцени Ирак в първата си репетиция преди Мондиала

  • 4 юни 2026 | 23:55
  • 8571
  • 33
Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

  • 5 юни 2026 | 00:13
  • 7759
  • 40
Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 14844
  • 4