Неймар пропуска контролата с Египет

Неймар няма да бъде на разположение за последния приятелски мач на Селесао преди Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико срещу Египет.

34-годишният футболист на Сантос влоши физическото си състояние с поредица от контузии през този сезон и бразилската федерация потвърди, че той няма да бъде част от тима, който ще отпътува към Кливланд, а вместо това ще остане в тренировъчната база в Ню Джърси, за да продължи лечението на контузия в прасеца.

Именно заради това включването на Неймар в състава на Бразилия за Световното първенство от Карло Анчелоти беше една от най-обсъжданите теми, тъй като до последно имаше спекулации, че една от звездите няма да е с отбора си.

Бразилия е в Група “С” и започва участието си на Световното първенство срещу Мароко в Ню Джърси (13.6), а след това ще играе срещу Хаити (19.6) и Шотландия (24.6).

Confira a rotina focada do Neymar Jr para a copa do mundo 💪🏾💪🏾🔥

pic.twitter.com/0DdaKGsDFK — Neymar Jr (@neymarpc) June 4, 2026

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