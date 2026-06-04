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Съседи в Сао Пауло изрисуваха цяла улица с бразилски знамена

  • 4 юни 2026 | 10:18
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Съседи в Сао Пауло изрисуваха цяла улица с бразилски знамена

Футболът е религия в Бразилия и жителите на Сао Пауло за пореден път го доказаха. Броени дни преди началото на Световното първенство живущите на улица "Луиш Вилар“ в Осаско изрисуваха 38 бразилски знамена по протежение на цялата 275-метрова улица. Инициативата събра съседи от всички поколения и запази жива традиция, която продължава вече 44 години.

Според Густаво, един от организаторите на събитието, подготовката започва със събиране на средства от самите жители: "Всяка година спазваме тази традиция. От 44 години рисуваме практически едно и също. Минаваме от къща на къща, за да съберем пари, след което организираме ден за рисуване“, разказва той.

За да се справят с мащабната задача, участниците се разделили на екипи, като всеки от тях отговарял за определен цвят.

Сред участниците бил и малкият Лео, на когото била поверена задачата да помага с жълтата боя. Освен хората с четки, имало и доброволци с други отговорности. Докато едни рисували, други се грижели за изхранването на ентусиастите.

Друга жителка на улицата споделя, че е прекарала часове в оцветяването на сините елементи от рисунката заедно с децата.

"Рисувах сините топки с няколко деца. Прекарах часове тук с тях. Улицата стана много сплотена. Имаше много хора, всички бяха в настроение. Възползвахме се от възможността да хапнем хотдог и барбекю. Беше страхотно", споделя тя.

Традиция, предавана от поколение на поколение

Жителите твърдят, че рисуването е нещо повече от украса за мачовете на бразилския национален отбор – то се е превърнало в символ на единството на общността. Серджо, един от съседите, който следи традицията от десетилетия, казва, че това приятелско събиране се повтаря на всяко световно първенство.

Той споделя, че традицията се предава от поколение на поколение в собственото му семейство.

„С това световно първенство навършваме 44 години. Спомняме си нашите родители - хора, които вече сме загубили. Събираме се, включват се синове, внуци. Всички се обединяваме и се получава нещо много приятно, което се предава напред. До следващото първенство нашите деца и племенници ще поемат щафетата. Усещането е прекрасно, традицията е прекрасна“, казва той.

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