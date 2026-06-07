Бразилия 1:0 Египет, Игор Тиаго е титуляр

Бразилия и Египет играят при 1:0 в контрола от подготовката си за Мондиал 2026.



"Селесао" поведе в резултата след ранен гол на Бруно Гимараеш (8').



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За "селесао" двубоят стартира бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго, който получава все по-голямо доверие от Карло Анчелоти, а днес имаше заключителна възможност да покаже необходимите качества, за да попадне в стартовата единайсеторка за бъдещите мачове от световните фубтолни финали. С капитанската лента бе и Маркиньос, който преди малко повече от седмица триумфира в Шампионската лига с Пари Сен Жермен.

🚨🚨🚨OFFICIAL:



The Seleção lineup to face Egypt! 🇧🇷 pic.twitter.com/PgloyuHLFz — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) June 6, 2026

За Египет пък титуляр бе звездата на Манчестър Сити Омар Мармуш, който получи възможността да оглави еднолично атаката. Неговият колега от Премиър лийг и двукратен шампион с Ливърпул Мохамед Салах започна срещата на резервната скамейка. На резервната скамейка бе и вратарят Хамза Абделкарим, който бе трансфериран в петкратния европейски клубен шампион Барселона, където се очаква да бъде наложен във втория отбор.

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