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Бразилия 1:0 Египет, Игор Тиаго е титуляр

  • 7 юни 2026 | 00:57
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Бразилия 1:0 Египет, Игор Тиаго е титуляр

Бразилия и Египет играят при 1:0 в контрола от подготовката си за Мондиал 2026.

"Селесао" поведе в резултата след ранен гол на Бруно Гимараеш (8').

Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на мача в реално време.

За "селесао" двубоят стартира бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго, който получава все по-голямо доверие от Карло Анчелоти, а днес имаше заключителна възможност да покаже необходимите качества, за да попадне в стартовата единайсеторка за бъдещите мачове от световните фубтолни финали. С капитанската лента бе и Маркиньос, който преди малко повече от седмица триумфира в Шампионската лига с Пари Сен Жермен.

За Египет пък титуляр бе звездата на Манчестър Сити Омар Мармуш, който получи възможността да оглави еднолично атаката. Неговият колега от Премиър лийг и двукратен шампион с Ливърпул Мохамед Салах започна срещата на резервната скамейка. На резервната скамейка бе и вратарят Хамза Абделкарим, който бе трансфериран в петкратния европейски клубен шампион Барселона, където се очаква да бъде наложен във втория отбор.

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