Маркиньос обясни как е утешил Магаляеш след финала в Шампионската лига

Капитанът на Бразилия Маркиньос разкри как е утешавал партньора си в защита Габриел Магаляеш след финала във Шампионската лига. Маркиньос изведе Пари Сен Жермен до втори пореден триумф в турнира, а Габриел бе от другата страна на терена с екипа на Арсенал и пропусна последната дузпа, която направи парижани шампиони.

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“Казах му да държи главата си високо вдигната, тъй като имаше невероятен сезон. Той беше най-добрият защитник в света този сезон. И че не трябва да носи това като тежест. Нищо от този момент няма да заличи великолепния сезон, който имаше. Казах му още, че ние ще имаме голяма нужда от него”, сподели Маркиньос.

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Той допълни, че не вижда загубата на финала да се отразила на Магаляеш или на Габриел Мартинели: “Може да видим на тренировките, че нещата са добре, с Мартинели също, че нищо лошо не се е случило. Целта е да сме шампиони с екипа на националния отбор. Миналото остава зад нас. Има белези, които остават, но целта е пред нас”.

Marquinhos explica momento com Gabriel Magalhães após pênalti perdido na final da Champions. pic.twitter.com/ncC0cSS2I8 — ge (@geglobo) June 3, 2026

Маркиньос сподели още, че се чувства по-подготвен за това световно: “Уверен съм. Искам да изживея момент и подхождам сякаш това е последният ми мач, последното световно първенство. Да бъдеш капитан не е само да носиш лентата. Това идва от човека. Не става дума само за това какво се случва на терена. В сравнение с 2022 г. сега се чувствам много по-подготвен от опита и преживяното през последните четири години”.

“Всички идваме с различна философия от клубовете си. Имаме нужда треньорът да бъде основната фигура и да наложи игрови план. Ако всеки заложи на клубната си философия, ще бъдем без достатъчно организация”, допълни още бранителят.

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