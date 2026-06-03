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Маркиньос обясни как е утешил Магаляеш след финала в Шампионската лига

  • 3 юни 2026 | 21:07
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Маркиньос обясни как е утешил Магаляеш след финала в Шампионската лига

Капитанът на Бразилия Маркиньос разкри как е утешавал партньора си в защита Габриел Магаляеш след финала във Шампионската лига. Маркиньос изведе Пари Сен Жермен до втори пореден триумф в турнира, а Габриел бе от другата страна на терена с екипа на Арсенал и пропусна последната дузпа, която направи парижани шампиони.

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“Казах му да държи главата си високо вдигната, тъй като имаше невероятен сезон. Той беше най-добрият защитник в света този сезон. И че не трябва да носи това като тежест. Нищо от този момент няма да заличи великолепния сезон, който имаше. Казах му още, че ние ще имаме голяма нужда от него”, сподели Маркиньос.

Разкриха какво е казал Маркиньос на Габриел Магаляеш след пропуснатата дузпа на финала
Разкриха какво е казал Маркиньос на Габриел Магаляеш след пропуснатата дузпа на финала

Той допълни, че не вижда загубата на финала да се отразила на Магаляеш или на Габриел Мартинели: “Може да видим на тренировките, че нещата са добре, с Мартинели също, че нищо лошо не се е случило. Целта е да сме шампиони с екипа на националния отбор. Миналото остава зад нас. Има белези, които остават, но целта е пред нас”.

Маркиньос сподели още, че се чувства по-подготвен за това световно: “Уверен съм. Искам да изживея момент и подхождам сякаш това е последният ми мач, последното световно първенство. Да бъдеш капитан не е само да носиш лентата. Това идва от човека. Не става дума само за това какво се случва на терена. В сравнение с 2022 г. сега се чувствам много по-подготвен от опита и преживяното през последните четири години”.

“Всички идваме с различна философия от клубовете си. Имаме нужда треньорът да бъде основната фигура и да наложи игрови план. Ако всеки заложи на клубната си философия, ще бъдем без достатъчно организация”, допълни още бранителят.

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