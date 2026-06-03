Игор Тиаго: Да представям Бразилия е най-голямото постижение в живота ми

Нападателят на Бразилия и Брентфорд Игор Тиаго даде пресконференция заедно с единия от капитаните на “Селесао” - Маркиньос, на която изрази радостта си от възможността да представлява своята страна на Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико.

“Възможността да играя на първото ми Световно първенство ми носи приятно притеснение. Това със сигурност ще бъде участие, което ще остане в историята, дано да е така. Да нося националната фланелка е най-голямото постижение в живота ми. Когато бях в родния ми град, аз си мечтаех да представям моята страна. Но когато постигнеш това, оказва се, че то надхвърля твоите мечти и представи. Да бъда тук и да представям 200 милиона души е сюрреалистично за мен. Независимо дали съм титуляр, или не, искам да съм на разположение, за да давам най-доброто от себе си. Мисля, че това е най-важното нещо за мен и за нас като колектив. Самото ми присъствие тук е повод за благодарност и щастие за мен.

Смятам себе си за човек, който винаги е ведър, позитивен и усмихнат. Мисля, че съм такъв - човекът, когото виждате сега. Същият съм и на терена: страстен, воин, боец, борец. Това е Тиаго. Напуснах Бразилия много рано и това, което искам хората да виждат, е страстта, която идва с носенето на тази фланелка. Взаимоотношенията ни в тима са доста добри и позитивни. Съотборниците ми ме окуражават да бъда по-добър човек. Тяхната близост ми дава увереност и комфорт, че съм част от националния отбор. Много съм щастлив да бъда тук и да съм с националния тим на Световното първенство. Това е най-великото постижения в нашия живот. Радвам се, че съм до тези съотборници, които споделят моята голяма страст. Голямата ми цел е да направя националния отбор щастлив и нашия народ също, донасяйки шестата световна титла у дома.

Audiência qualificada! 👏👏



Rayan e Endrick estão acompanhando a coletiva de Igor Thiago e Marquinhos de perto, junto dos jornalistas.#ge2026 #selecaobrasileira #vídeo



🎥: @cahemota pic.twitter.com/ucZ7mrva3Q — ge (@geglobo) June 3, 2026

Да, мисля, че представлявам класическа “деветка”. Смятам, че с характеристиките, които мога да предоставя, аз пасвам на ролята на номер 9: някой, който се бори, не се отказва от топката и желае да има добри числа. Много се радвам да бъда тук и да съм сред нападателите, които ще се борят за титулярно място. Надявам се да продължавам така”, заяви Тиаго, който на края на пресконференцията отговори и на специален въпрос на съотборника си Ендрик, който го попита какво е да бъде сред 26-те избраници за Мондиала. “Много съм щастлив да бъда сред повиканите, да мога да споделя този уникален момент с всички вас и да имам възможността да запиша името си в историята. Надявам се, че в крайна сметка ще успеем да го постигнем”, добави бившият нападател на Лудогорец.

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Снимки: Imago