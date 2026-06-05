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  3. Байерн продаде за постоянно израелски национал на Саутхамптън

Байерн продаде за постоянно израелски национал на Саутхамптън

  • 5 юни 2026 | 14:38
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Байерн (Мюнхен) и Саутхамптън официално обявиха за постоянния трансфер на вратаря Даниел Перец в английския клуб. Според информациите баварците ще получат около 8 млн. евро.

Израелският национален страж досега бе под наем именно при "светците", които бяха на косъм от класиране в Премиър лийг, но заради т.нар. "шпионски скандал" бяха изхвърлени от плейофите.

Даниел Перец изигра за Саутхамптън 26 мача, в които допусна едва 24 гола и запази 9 сухи мрежи. Сега 25-годишният страж ще се премести за постоянно в Англия.

Перец пристигна в Байерн през лятото на 2023 г. от Макаби (Тел Авив), но така и не успя да се наложи и изигра само 7 мача за баварския гранд. Преди престоя в Саутхамптън той бе даден под наем и в Хамбургер ШФ. За националния отбор на Израел пък стражът досега има 11 двубоя.

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Снимки: Imago

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