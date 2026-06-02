Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Данте официално се завърна в Байерн

Данте официално се завърна в Байерн

  • 2 юни 2026 | 13:56
  • 511
  • 0

Бившият защитник на Байерн (Мюнхен) Данте се завръща при шампионите на Германия като треньор на резервния тим на клуба. Баварският гранд потвърди, че 42-годишният бразилец поема състава до 23 години от Холгер Зайц за новия сезон, което ще бъде първата му треньорска работа.

Данте игра за мюнхенския гранд от 2012-а до 2015 г., като спечели требъл през 2013 г. и се превърна в любимец на феновете. Той приключи състезателната си кариера миналия уикенд, след като помогна на Ница, където играеше от 2016 г., да остане във френската елит.

Данте е преживял почти всичко, което можеш да изпиташ във футбола, като все още беше пример за подражание за съотборниците си в Ница на 42 години що се отнася до отношението и професионализма си. Той ни убеди с това си мислене в разговорите ни“, коментира директорът на Байерн, отговарящ за развитието на младите - Йохен Зауер.

„Невероятно съм развълнуван от тази роля в бившия ми клуб Байерн и искам да благодаря на ръководството за доверието, което ми оказа“, заяви пък бразилецът.

„Много добри млади играчи се развиват в клуба и първо трябва да се докажат при мъжете във втория отбор. Моят щаб и аз искаме да ги насочим по най-добрия начин в тази важна стъпка и да се опитаме да ги доближим до целта им в професионалния футбол“, добави Данте.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Гана обяви състава си в последния момент заради нова контузия

Гана обяви състава си в последния момент заради нова контузия

  • 2 юни 2026 | 11:20
  • 1820
  • 1
Предложиха 20 млн. евро на Левандовски за сезон

Предложиха 20 млн. евро на Левандовски за сезон

  • 2 юни 2026 | 11:18
  • 4526
  • 0
Байерн започна преговори за играча на сезона в Ередивизи, който се разписа и срещу баварците

Байерн започна преговори за играча на сезона в Ередивизи, който се разписа и срещу баварците

  • 2 юни 2026 | 10:47
  • 5569
  • 1
Челси на тъмен фон: Не можете да ни укротите

Челси на тъмен фон: Не можете да ни укротите

  • 2 юни 2026 | 10:45
  • 4294
  • 10
Монако се раздели с треньора си в очакване на Филипе Луис

Монако се раздели с треньора си в очакване на Филипе Луис

  • 2 юни 2026 | 10:04
  • 1452
  • 0
Мане повежда Сенегал към Мондиал 2026, младок от Байерн отива на Световно

Мане повежда Сенегал към Мондиал 2026, младок от Байерн отива на Световно

  • 2 юни 2026 | 09:55
  • 2932
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 18501
  • 26
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 5684
  • 7
Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

  • 2 юни 2026 | 13:10
  • 11586
  • 3
Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 11:09
  • 22478
  • 40
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 6158
  • 16
Стана ясна първата полуфиналистка на "Ролан Гарос", следете резултатите със Sportal.bg

Стана ясна първата полуфиналистка на "Ролан Гарос", следете резултатите със Sportal.bg

  • 2 юни 2026 | 13:35
  • 11933
  • 3