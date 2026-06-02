Данте официално се завърна в Байерн

Бившият защитник на Байерн (Мюнхен) Данте се завръща при шампионите на Германия като треньор на резервния тим на клуба. Баварският гранд потвърди, че 42-годишният бразилец поема състава до 23 години от Холгер Зайц за новия сезон, което ще бъде първата му треньорска работа.

Данте игра за мюнхенския гранд от 2012-а до 2015 г., като спечели требъл през 2013 г. и се превърна в любимец на феновете. Той приключи състезателната си кариера миналия уикенд, след като помогна на Ница, където играеше от 2016 г., да остане във френската елит.

Herzlich willkommen zurück in München! 👋#Dante kehrt zum #FCBayern zurück und wird zur kommenden Saison Cheftrainer der #FCBAmateure. 🤝



„Данте е преживял почти всичко, което можеш да изпиташ във футбола, като все още беше пример за подражание за съотборниците си в Ница на 42 години що се отнася до отношението и професионализма си. Той ни убеди с това си мислене в разговорите ни“, коментира директорът на Байерн, отговарящ за развитието на младите - Йохен Зауер.

„Невероятно съм развълнуван от тази роля в бившия ми клуб Байерн и искам да благодаря на ръководството за доверието, което ми оказа“, заяви пък бразилецът.

„Много добри млади играчи се развиват в клуба и първо трябва да се докажат при мъжете във втория отбор. Моят щаб и аз искаме да ги насочим по най-добрия начин в тази важна стъпка и да се опитаме да ги доближим до целта им в професионалния футбол“, добави Данте.

