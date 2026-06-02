Кейн: Ще съм един от фаворитите за “Златната топка”, добър знак за мен е, че церемонията ще е в Лондон

Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) и Англия Хари Кейн даде дълго интервю пред френския реномиран ежедневник “Екип”.

Хари Кейн спечели "Златната обувка" за втори път в кариерата си

Нападателят говори за амбициите си да спечели “Златната топка” след като през този сезон вкара общо 61 гола в 51 мача за баварците: “Със сигурност ще бъда сред фаворитите. Като се имат предвид титлите, които спечелих през този сезон, и броят на отбелязаните от мен голове, ще съм в надпреварата. Освен това, ако Англия спечели Световното първенство, можете да си представите, че наградата ще отиде при английски играч, макар че трябва да се вземе предвид и резултатът от финала на Шампионската лига.

Harry Kane on the Ballon d'Or: "I will definitely be among the favourites. Considering the titles I’ve won this season and the number of goals I’ve scored, I’ll be in the race. Moreover, if England were to win the World Cup, you can imagine the award going to an English player,… pic.twitter.com/w5DTKrvxnD — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 2, 2026

Когато погледнете настоящите фаворити за „Златната топка“, там са Майкъл Олисе, играчите, които стигнаха до финала на Шампионската лига (б.ред. - интервюто е правено ден преди финала), и аз. Видях, че церемонията ще се проведе в Лондон. Може би това е добър знак за мен. Да спечеля наградата в родния си град ще я направи още по-специална”.

“61 гола е доста невероятна цифра. Предишният ми рекорд за един сезон в един клуб беше 44 гола, а когато преминеш границата от 60 гола, се озоваваш в лига, до която досега са достигали само Меси и Кристиано Роналдо. Тогава техните статистики ми изглеждаха наистина недостижими”, добавя Кейн.

Harry Kane on winning his second Golden Shoe: "It’s a source of pride, especially since I believe only Ronaldo and Messi have won this award more than twice"



• It seems like you know the stats of great strikers, past and present, by heart...



Kane: "Yes, I like using that kind… pic.twitter.com/nzRN5zlkVu — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 2, 2026

За спечелената втори път в кариерата си “Златна обувка” капитанът на Англия казва: “Това е повод за гордост, особено като се има предвид, че според мен само Роналдо и Меси са печелили тази награда повече от два пъти. Да, знам наизуст статистиките на великите нападатели от миналото и настоящето, защото обичам да използвам този вид показатели като мотивация. Казано така, при награда като „Златната обувка“, е важно да не забравяме, че нищо от това не би било възможно без съотборниците ми, екипа на клуба ми и всички хора, които ми помагат всеки ден. Голяма част от успеха ми принадлежи на тях.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago