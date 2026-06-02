Кейн: Ще съм един от фаворитите за “Златната топка”, добър знак за мен е, че церемонията ще е в Лондон

Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) и Англия Хари Кейн даде дълго интервю пред френския реномиран ежедневник “Екип”.
Хари Кейн спечели "Златната обувка" за втори път в кариерата си
Нападателят говори за амбициите си да спечели “Златната топка” след като през този сезон вкара общо 61 гола в 51 мача за баварците: “Със сигурност ще бъда сред фаворитите. Като се имат предвид титлите, които спечелих през този сезон, и броят на отбелязаните от мен голове, ще съм в надпреварата. Освен това, ако Англия спечели Световното първенство, можете да си представите, че наградата ще отиде при английски играч, макар че трябва да се вземе предвид и резултатът от финала на Шампионската лига.
Когато погледнете настоящите фаворити за „Златната топка“, там са Майкъл Олисе, играчите, които стигнаха до финала на Шампионската лига (б.ред. - интервюто е правено ден преди финала), и аз. Видях, че церемонията ще се проведе в Лондон. Може би това е добър знак за мен. Да спечеля наградата в родния си град ще я направи още по-специална”.
“61 гола е доста невероятна цифра. Предишният ми рекорд за един сезон в един клуб беше 44 гола, а когато преминеш границата от 60 гола, се озоваваш в лига, до която досега са достигали само Меси и Кристиано Роналдо. Тогава техните статистики ми изглеждаха наистина недостижими”, добавя Кейн.
За спечелената втори път в кариерата си "Златна обувка" капитанът на Англия казва: "Това е повод за гордост, особено като се има предвид, че според мен само Роналдо и Меси са печелили тази награда повече от два пъти. Да, знам наизуст статистиките на великите нападатели от миналото и настоящето, защото обичам да използвам този вид показатели като мотивация. Казано така, при награда като „Златната обувка", е важно да не забравяме, че нищо от това не би било възможно без съотборниците ми, екипа на клуба ми и всички хора, които ми помагат всеки ден. Голяма част от успеха ми принадлежи на тях."
Снимки: Imago