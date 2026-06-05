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  3. От Байерн с интерес към бивш футболист на Барселона

От Байерн с интерес към бивш футболист на Барселона

  • 5 юни 2026 | 12:49
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От Байерн с интерес към бивш футболист на Барселона

От Байерн Мюнхен проявяват сериозен интерес към десния бек на ПСВ Айндховен, Сержиньо Дест, съобщава “Айндховенс Дагбладет”. 25-годишния защитник е оценяван на 25 милиона евро, но от Барселона все още имат клауза, според която ще получат 20 процента от всяка бъдеща трансферна сума за американския национал. Дест е част от нидерландския гранд от лятото на 2023 година, а договорът му е до 30 юни 2028 г. През последната кампания защитникът отбеляза 3 гола и направи 8 асистенции в 38 мача, а представянето му е привлякло интереса на баварците.

Байерн ще подсилва левия фланг на защитата с германски национал от Айнтрахт
Байерн ще подсилва левия фланг на защитата с германски национал от Айнтрахт
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