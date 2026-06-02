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  3. Сайбари каза "да" на Байерн, чака се отговорът на ПСВ

Сайбари каза "да" на Байерн, чака се отговорът на ПСВ

  • 2 юни 2026 | 22:58
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Сайбари каза "да" на Байерн, чака се отговорът на ПСВ

Германският гранд Байерн (Мюнхен) е постигнал устно споразумение с крилото на ПСВ Айндховен Исмаел Сайбари относно личните му условия.

Според информация на журналиста Фабрицио Романо, 25-годишният марокански национал е готов да се присъедини към баварците и вече е провел телефонен разговор с новия старши треньор на тима Венсан Компани.

Байерн започна преговори за играча на сезона в Ередивизи, който се разписа и срещу баварците
Байерн започна преговори за играча на сезона в Ередивизи, който се разписа и срещу баварците

В момента Байерн продължава преговорите с ПСВ за финализиране на трансфера. Клубовете все още уточняват детайлите по сделката. Ако всичко е наред, мароканският национал ще подпише договор до 2031 година.

През изминалия сезон Сайбари се представи впечатляващо, като записа 27 мача в Ередивизи, в които отбеляза 15 гола. Той завърши кампанията като втори голмайстор на своя отбор.

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Снимки: Imago

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