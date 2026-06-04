Байерн ще подсилва левия фланг на защитата с германски национал от Айнтрахт

Байерн (Мюнхен) работи усилено да подсили защитата си с германския национал Натаниъл Браун, съобщава ексклузивно журналистът Флориан Плетенберг.
22-годишният ляв бек на Айнтрахт (Франкфурт) вече се е разбрал за личните си условия с баварския гранд, като вече е говорил и с наставника на шампионите Венсан Компани. Ако бъде привлечен, Браун ще се конкурира с Алфонсо Дейвис, който все по-често има проблеми с контузии.
Остава по-трудната част - разбирателството между двата клуба. Според Плетенберг Байерн и Айнтрахт вече са в контракт, като се очаква Браун да струва около 60 млн. евро. Все пак обаче сделката още не може да се счита за сигурна.
Натаниъл Браун, който е юноша на Нюрнберг, играе по целия ляв фланг на терена, като освен ляв бек при нужда може да изпълнява функцията и на уинг-бек или крило. Футболистът е част от Айнтрахт от 2024 г., като през миналия сезон взе участие в 42 мача за “франките”, отбелязвайки 4 гола и давайки 6 асистенции.
Добрите му изяви не останаха незабелязани и от селекционера Юлиан Нагелсман, като Браун вече натрупа 4 мача за Германия и е част от състава на Бундестима за Мондиал 2026.
Иначе Байерн усилено работи и по трансфера на офанзивния халф на ПСВ Айндховен Исмаел Сайбари. Разбирателството между двата клуба е близо, а мароканският национал, който стана и играч на сезона в Ередивизи, отдавна се е разбрал за личните си условия с баварците.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago