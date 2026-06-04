Байерн ще подсилва левия фланг на защитата с германски национал от Айнтрахт

Байерн (Мюнхен) работи усилено да подсили защитата си с германския национал Натаниъл Браун, съобщава ексклузивно журналистът Флориан Плетенберг.

22-годишният ляв бек на Айнтрахт (Франкфурт) вече се е разбрал за личните си условия с баварския гранд, като вече е говорил и с наставника на шампионите Венсан Компани. Ако бъде привлечен, Браун ще се конкурира с Алфонсо Дейвис, който все по-често има проблеми с контузии.

🚨🧨 EXCLUSIVE | FC Bayern and Nathaniel Brown have reached a full verbal agreement on a summer transfer.



The 22 y/o versatile left-back from Eintracht Frankfurt wants to join Bayern with immediate effect. Even after very positive talks with Vincent Kompany. A long-term… pic.twitter.com/fOcnflTxI7 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 4, 2026

Остава по-трудната част - разбирателството между двата клуба. Според Плетенберг Байерн и Айнтрахт вече са в контракт, като се очаква Браун да струва около 60 млн. евро. Все пак обаче сделката още не може да се счита за сигурна.

Натаниъл Браун, който е юноша на Нюрнберг, играе по целия ляв фланг на терена, като освен ляв бек при нужда може да изпълнява функцията и на уинг-бек или крило. Футболистът е част от Айнтрахт от 2024 г., като през миналия сезон взе участие в 42 мача за “франките”, отбелязвайки 4 гола и давайки 6 асистенции.

The agreement between Bayern and PSV over Ismael Saibari is getting closer. Deal is in the final stages. Medical will take place in the US as planned [@FabrizioRomano] pic.twitter.com/MbdwoKNDjp — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 4, 2026

Добрите му изяви не останаха незабелязани и от селекционера Юлиан Нагелсман, като Браун вече натрупа 4 мача за Германия и е част от състава на Бундестима за Мондиал 2026.

Иначе Байерн усилено работи и по трансфера на офанзивния халф на ПСВ Айндховен Исмаел Сайбари. Разбирателството между двата клуба е близо, а мароканският национал, който стана и играч на сезона в Ередивизи, отдавна се е разбрал за личните си условия с баварците.

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Снимки: Imago