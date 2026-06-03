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  3. Канада няма да разчита на голямата си звезда за първия мач на Мондиал 2026

Канада няма да разчита на голямата си звезда за първия мач на Мондиал 2026

  • 3 юни 2026 | 16:17
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Канада няма да разчита на голямата си звезда за първия мач на Мондиал 2026

Защитникът на Байерн Мюнхен и Канада Алфонсо Дейвис обяви, че няма да може да играе в първия мач на националния отбор на Световното първенство по футбол. „Участие в първия мач от турнира не е възможна“, цитира Дейвис Sportsnet. 25-годишният футболист продължава да се възстановява от контузия на подколянното сухожилие, която получи във втория мач от полуфинала на Шампионската лига срещу ПСЖ (1:1). Канада ще играе срещу Босна и Херцеговина в първия си мач на Световното първенство през 2026 г. на 12 юни. Катар и Швейцария също са в група Б. Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико.

Алфонсо Дейвис вече е при съотборниците си от Канада
Алфонсо Дейвис вече е при съотборниците си от Канада
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