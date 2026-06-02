Карик иска халф от Чемпиъншип

Манчестър Юнайтед се е включил в надпреварата за полузащитника на Мидълзбро Хейдън Хакни през това лято. Под ръководството на новоназначения постоянен мениджър Майкъл Карик, „червените дяволи“ се очаква да бъдат доста активни на пазара. Напускането на Каземиро след изтичането на договора му и нарастващата несигурност около бъдещето на Мануел Угарте означава, че клубът ще търси приоритетно играчи в халфовата линия и Хакни е един от набелязаните от младия мениджър, съобщава „Northern Echo".

Множество източници твърдят, че Манчестър Юнайтед е близо до финализиране на трансфера на звездата на Аталанта Едерсон, който вече е договорил личните си условия за преминаване на „Олд Трафорд“ срещу 38 милиона паунда. Освен това клубът е свързван и с редица други полузащитници в Европа. Затова името на Хакни се появява доста изненадващо като вариант за „червените дяволи".

Според информациите, именно Карик е основният двигател в преследването на Хакни, който изглежда сигурен напускащ Мидълзбро това лято след разочарованието в плейофите на Чемпиъншип. Наскоро мениджърът на Боро Ким Хелберг призна, че 23-годишният футболист, който бе определен за Играч на сезона в Чемпиъншип, „един ден ще се озове във Висшата лига“.

Хакни скоро ще навлезе в последната година от договора си на стадион „Ривърсайд“ и се очаква Мидълзбро да се възползва от възможността да го продаде това лято, като цената му се оценява на 25 милиона паунда. Твърди се, че и Кристъл Палас и Тотнъм се готвят да отправят официални оферти за него, докато Евертън също е свързван с английския младежки национал. Въпреки това изглежда все по-вероятно Манчестър Юнайтед да изпревари конкуренцията за Хакни, който работи под ръководството на Карик по време на престоя му начело на Мидълзбро между 2022 и 2025 г.

23-годишният халф се присъединява към академията на Мидълзбро на ниво до 10 години и преминава през всички юношески формации на клуба, преди да направи професионалния си дебют през януари 2021 г. Оттогава той е записал общо 154 мача за първия отбор във всички турнири, като през този сезон има 5 гола и 8 асистенции в 38 мача в Чемпиъншип, играейки като дефанзивен полузащитник.

Ако Боро получи оферта от 25 милиона паунда или повече, това ще надмине клубния рекорд от 22.5 милиона паунда, които клубът получи от продажбата на нападателя Еманюел Лате Лат на Атланта Юнайтед миналото лято.

